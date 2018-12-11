أفضل العلاجات الفعالة للحفاظ على جمال اليدين

بقع بنيّة، شرايين منتفخة، عظام ظاهرة، فقدان للحيوية.. هذه أبرز المشاكل التجميليّة التي تطال #اليدين. ولكن لحسن الحظ أن لهذه المشاكل حلولا عديدة ندعوكنّ للتعرّف على أكثرها فعالية فيما يلي:

- الترطيب العميق لإزالة التجاعيد:

قد تبدو بشرة اليدين رقيقة جداً وفاقدة للحيوية مع ظهور بعض التجاعيد عليها بعد سنّ الثلاثين. وينتج ذلك عن فقدان شديد للرطوبة في منطقة ظهر اليدين.

الحلّ لهذه المشكلة يكون عند طبيب الجلد الذي يستطيع أن يعيد الحيويّة والكثافة إلى بشرة اليدين من خلال حقن الجلد بمستحضر معزّز للترطيب.

يتميّز هذا العلاج بأنه غير مؤلم كون المستحضر الذي يتمّ حقنه يحتوي على مخدّر موضعيّ. تدوم الجلسة حوالي نصف ساعة، وهي لاتترك أي ندبة أو ألم. وغالباً ما يتمّ الحصول على النتيجة النهائيّة منذ الجلسة الأولى، ويمكن عند الحاجة الخضوع لجلسة ثانية بعد حوالي الشهر على أن يستمرّ مفعول هذا العلاج حوالي 6 أشهر.

- تجديد الخلايا لإخفاء العظام البارزة:

إن مشكلة العظام البارزة في اليدين لاتترافق دائماً مع التقدّم في السن، إذ يمكن أن تظهر لدى النساء الشابات أيضاً. ويكون الحل في هذه الحالة اللجوء إلى العلاج بالحقن المجدّدة للخلايا التي تحتوي على مادة هيدروكسياباتيت الكلسيوم الذي سيقوم بإعادة بناء الأنسجة.

يتمّ حقن حوالي ملليلتر ونصف من هذه المادة في كلّ يد بواسطة إبرة رفيعة جداً. عمليّة الحقن غير مؤلمة كون الدواء يحتوي على مخدّر، أما مدة الجلسة فتدوم حوالي نصف ساعة وهي لاتترك أي ندبات أو ألم، ويستمر مفعولها حوالي 6 أشهر.

- الجيل الجديد من اللايزر لعلاج البقع الداكنة:

يُستعمل هذا اللايزر للتخلّص من البقع الداكنة الناتجة عن التقدّم في السن أو الإفراط في التعرّض للشمس. ويلجأ الطبيب في هذه الحالة إلى استعمال أنواع من اللايزر ذات الوميض القصير تكون قادرة على إخفاء البقع الداكنة في جلسة مدتها حوالي 20 دقيقة.

يظهر بعد الجلسة مباشرةً بعض الاحمرار على ظهر اليدين، ويتحوّل إلى قشور بنيّة تزول في مدة تتراوح بين 6و15 يوماً، على أن يتمّ استعمال في هذه المرحلة كريماً مرطباً ومساعداً على التآم الندبات.

- إزالة الشرايين الصغيرة البارزة جداً:

يلجأ الطبيب تحت التخدير الموضعي إلى سحب الشرايين الصغيرة البارزة جداً، بعد إجراء شقوق صغيرة في بشرة اليدين. هذا العلاج غير مؤلم ولكنه يترك بعض الكدمات ويتمّ في جلسة واحدة ويتطلّب مراجعة الطبيب بعد حوالي أربعة أيام للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

- تعبئة ظهر اليدين للتخفيف من ظهور الشرايين والعظام:

يقوم الطبيب بحقن الحمض الهيالوريني في محيط الشرايين البارزة بعد تطبيق كريم مخدّر على #البشرة قبل حوالي الساعة من إجراء العلاج.

يتمّ الحقن بواسطة إبرة رفيعة جداً تساهم في إيصال الحمض الهيالوريني الذي يأخذ شكل سائل مكثّف يحيط بالشرايين. ثمّ يقوم الاختصاصي بتدليك ظهر اليدين للمساعدة على انتشار المواد التي تمّ حقنها.

تدوم مدة الجلسة بين 20 و30 دقيقة بالنسبة لكلتا اليدين، أما المضاعفات فضئيلة وتقتصر على بعض الكدمات. العلاج لايحتاج إلى أكثر من جلسة واحدة والنتائج تظهر مباشرةً بعد الحقن بحيث تختفي الشرايين والأوتار البارزة، أما النتيجة فتدوم لمدة تتراوح بين 10 و18 شهراً.