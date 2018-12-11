من حديقة الشتاء أزهار تفتّحت بكلّ أناقة على أزيائنا

لم تعد طبعة الأزهار تقتصر على الأزياء الربيعيّة والصيفيّة فقط، فقد حرص المصممون العالميون على تزيين تصاميمهم الشتوية بهذه الطبعة. ولكنهم ابتعدوا عن تقديمها بأسلوب رومانسي كلاسيكي واعتمدوا أسلوباً عصرياً كلاً حسب فلسفته في مجال الأناقة ورؤيته لموضة الموسم الحالي. إليكنّ اقتراحاتهم لإدراج طبعة الأزهار ضمن إطلالاتكن الشتوية.

- اعتمدت دار Valentino طبعة الأزهار الضخمة لتزيّن بها المعاطف والكنزات بأسلوب تجريدي عصري، وبخلطات لونيّة تجمع بين الابتكار والغرابة لاقت استحسان الجمهور ونقّاد الموضة خلال عرض الدار الذي قدّمته خلال أسبوع باريس للموضة.

- حرصت دار Balenciaga على الجمع بين طبعة الأزهار الملوّنة وطبعة المربعات المونوكرومية بأسلوب عصري بقي محافظاً على الطابع الكلاسيكي في مجال القصّات المعتمدة لتنفيذ الأزياء.

- امرأة Elie Saab اختارت طابعاً بوهيمياً لإطلالتها، وزيّنت ثوبها الأسود المطبّع بالورود الناعمة بحزام جلديّ عريض عانق الخصر ووشاح حريري التفّ حول العنق.

- قدّمت Tory Burch تصاميمها لهذا الموسم في حديقة إنجليزيّة تزيّنها الأزهار التي ارتسمت على الأزياء ذات الطابع العملي والمريح.

- تشكّل الأزهار طبعة أيقونيّة بالنسبة لدار Dolce&Gabbana، وهي لا تتخلّى عنها في أي من عروضها. وقد لفتنا في مجموعتها للأزياء الجاهزة الخاصة بهذا الموسم ثوب أبيض أنيق تفتّحت عليه أزهار متنوّعة الأشكال والألوان.

- خلطت دار Stella McCartney البريطانية بين طبعة الأزهار وخامة الدانتيل في أثواب طويلة جاءت مستوحاة من الطابع القوطي.

- اعتمدت دار Phillip Lim مبدأ الجمع بين عدة طبعات من الأزهار من مختلف الأحجام والألوان. وقد شكّلت الأرضيّة السوداء قاسماً مشتركاً فيما بينها ساهم في إبراز إشراقة الأزهار ونضارة الإطلالة.

- اختارت دار Dior أن تزيّن أحد معاطفها المصنوعة من الفرو بتطريزات على شكل أزهار ملوّنة أضافت لمسات أنثويّة على السروال الأسود والقميص الأبيض التي تمّ تنسيق المعطف معها.

- طبعة الأزهار شكّلت خياراً اعتمدته أيضاً دار Leonard Paris بأسلوب عصريّ مريح في أكثر من إطلالة تنوّعت بين الأثواب الطويلة والقصيرة وحتى السراويل والتنانير خلال مجموعتها الشتوية.