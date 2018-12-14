جنيفر لوبيز تفوز بماراثون الأناقة.. 12 إطلالة بـ48 ساعة

في إطار الترويج لفيلمها الجديد Second Act، شهدنا النجمة الأميركية جنيفر لوبيز تسابق الوقت لتظهر بـ12 إطلالة مختلفة في غضون 48 ساعة فقط. تابعوا معنا فيما يلي تفاصيل هذا الماراثون الأنيق الذي استحقّت على أثره ميدالية ذهبية لإطلالاتها المميزة والمبتكرة.

- بدت لوبيز في منتهى الأناقة في العرض الأول لفيلمها الجديد. وقد اختارت لهذه المناسبة ثوباً من التول الوردي حمل توقيع دار Giambattista Valli تزيّن بالكشاكش الكبيرة وبذيل طويل.

- بدأت جنيفر الترويج لفيلمها من لوس أنجلوس بإطلالة حملت توقيع Valentino تألّفت من ثوب أسود قصير تزيّن بياقة بيضاء، نسّقته مع حذاء أسود عالي الساق باللون الأسود من Casadei.

- خلال مشاركتها في برنامج Good Morning America ظهرت جنيفر بإطلالة باللون الأزرق الفاتح حملت توقيع Sally LaPointe تألّفت من سروال و"توب" من الباييت نسّقتهما مع معطف من الجوخ تزيّن بالفرو وحقيبة من الجلد باللون الأبيض.

- ظهرت جنيفر في مدينة منهاتن بإطلالة حملت توقيع دار Fendi تكونت من تنورة من الجلد باللون البيج ترافقت مع سترة قصيرة تزيّنت بلوغو FF. وقد كمّلت إطلالتها مع حذاء عالي الساق وحقيبة جاءت جميعها بتدرجات البيج.

- ظهرت جنيفر في إحدى إطلالاتها وهي ترتدي بدلة رماديّة مؤلّفة من سروال ومعطف حملت توقيع Max Mara نسّقتها مع حذاء أسود، قفازات جلديّة، وحقيبة سوداء حملت توقيع Gucci.

- خلال مشاركتها في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ظهرت جنيفر بثوب أبيض قصير حمل توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي. وقد نسّقته مع حزام وصندل باللون الفضي.

- من الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها جنيفر لوبيز تلك المستوحاة من أجواء السبعينيّات وتألّفت من جامبسوت باللون الأبيض حمل توقيع دار Stephane Rolland. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة "كلاتش" بيضاء ونظارات شمسية داكنة.

- إطلالة مونوكروميّة اختارتها جنيفر لوبيز تألّفت من معطف "بونشو" حمل توقيع Valentino. وقد كمّلتها بحقيبة من الجلد الأسود من Hermes وحذاء عالي الساق من Christian Louboutin.

- طابع "الريترو" غلب على إطلالة اختارتها جنيفر وتألّفت من ثوب رمادي مطبّع بالمربعات ومعطف أسود. وهي نسّقت أزياءها مع قفازات جلديّة، حقيبة سوداء، حذاء "ستيليتو" ونظارات شمسيّة بشكل عيون القطة.

- في الحفل الذي تلا العرض الأول لفيلمها الجديد، ظهرت جنيفر لوبيز بثوب أبيض طويل حمل توقيع دار Elie Saab نسّقته مع سترة من الفرو باللونين الأبيض والرمادي.

- من الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها جنيفر في هذين اليومين معطف من الفرو باللون البرغندي من Helen Yammak ارتدته فوق إطلالة بالأبيض حملت توقيع Stephane Rolland.

- خلال عرض فيلمها في نيويورك، ظهرت جنيفر بثوب بسيط وأنيق باللونين الأسود والأزرق نسّقته مع حقيبة وحذاء باللون الأسود.