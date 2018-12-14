6 علاجات تجميلية ستكون الأكثر شيوعاً في 2019

تلقى العلاجات التجميليّةاهتماماً بارزاً على الصعيد العالمي، ما يجعل الإقبال عليها كبيراً والتطورات التي تطالها سريعة جداً بهدف مواكبة المتطلّبات بالحصول على إطلالة أجمل وأكثر شباباً.

وفي إطار استعراض أحدث التقنيّات التجميليّة التي أثبتت فعاليتها في جعل النساء أكثر جمالاً وشباباً، نظّمت "ميديكا غروب" بالتعاون مع منظّمة "زونتا" لدعم النساء حلقة حوارية في بيروت استضافت خلالها مجموعة من أشهر أطباء التجميل تحدّثوا عن العلاجات التجميليّة التي ستكون الأكثر شيوعاً في عام 2019.

وتناول الحوار الجانب النفسي المواكب للخضوع للتقنيّات التجميليّة مع الدكتورة في علم النفس ألين الحسيني التي ركّزت على أن العلاجات التجميلية الناجحة والفعّالة هي التي تجعل السيدة مرتاحة مع نفسها بعيداً عن الإفراط والمبالغة.

وتحدّث الدكتور روي مطران عن أهمية اختيار التقنيات التجميلية التي تعتمد على حقن مواد تجعل المرأة تبدو أجمل وليس أصغر لأن الإطلالة الجميلة ستجعلها حكماً تبدو أصغر سناً.

وسلّط الدكتور إبراهيم ملكي الضوء على أهمية استعمال البوتوكس كعلاج يقي من ظهور التجاعيد بدءاً من أواخر العشرينات مما يؤمّن الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

وركّز الدكتور رامي عبادي على العلاجات التجميلية المستعملة لتنشيط إنتاج #الكولاجين في البشرة مما يحافظ على متانتها، ونضارتها، وجمالها، فيما تناول الدكتور قسطنطين هبر جديد الحلول التجميليّة المتوفرة لحلّ مشاكل حب الشباب، والكلف، والترهل بالإضافة إلى التقنيّات المجدّدة لشباب البشرة والخافية لعلامات الشيخوخة.

وتناول الدكتور رولان طعمة أبرز التقنيّات التجميلية والترميميّة التي تطال منطقة الصدر والتي شهدت تطورات بارزة في السنوات الأخيرة، فيما استعرض الدكتور فراس حمدان أهمية التقنيات التجميليّة المنحّفة، وأبرزها تلك التي تعتمد على تعريض التكتلات الدهنيّة في الجسم لحرارة مرتفعة أو منخفضة بهدف تذويبها.

وشدّد الأطباء على أن جميع هذه التقنيّات أثبتت فعاليتها في حلّ العديد من المشاكل التجميليّة شرط أن يتم تطبيقها على يد اختصاصيين يتمتعون بخبرة عالية ويستعملون مواد ذات مصادر موثوقة ومعترف بها عالمياً.