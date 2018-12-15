براتب مليوني يوازي عمرها.. هذه هي العارضة الأعلى أجراً

تصدر مجلة "فوربس" الأميركية في نهاية كل عام قائمةً بأعلى 10 عارضات عالميات أجراً، فمن كانت صاحبات الحظ الأوفر والأجر الأعلى في هذا المجال؟

- كيندال جينير:

حلّت العارضة الأميركية كيندال جينير في المرتبة الأولى بين العارضات الأعلى أجراً للعام 2018. وقد وصلت قيمة أرباحها إلى 22,5 مليون دولار أي بمدخول سنوي يوازي تقريباً عمرها البالغ 23 عاماً. وهي سجّلت هذا العام حضوراً بارزاً على منصّات عروض الأزياء وفي الحملات الترويجية لعلامات مثل Calvin Klein، وAdidas، وEstee Lauder، وLongchamp.

- كارلي كلوس:

في المرتبة الثانية على هذه القائمة حلّت العارضة الأميركية كارلي كلوس، حيث بلغت قيمة أرباحها 13مليون دولار مع فارق حوالي عشرة ملايين دولار فصلت بينها وبين الحاصلة على المرتبة الأولى. وكانت كارلي شكّلت مؤخراً حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها واختيارها حمل توقيع Dior ارتدته بهذه المناسبة. وهي ظهرت في حملات ترويجية لعلامات Swarovski، وAdidas، وEstee Lauder.

-كريسي تايغن وروزي هانتنغتون-وايتلي:

المرتبة الثالثة على لائحة أغلى العارضات أجراً تقاسمتها العارضة الأميركية كريسي تايغن مع العارضة البريطانية روزي هانتنغتون وايتلي التي جمعت كلاً منهما 11,5 مليون دولار.

تتميّز كريسي تايغن بحضورها الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي صمّمت مؤخّراً مجموعة من أواني المطبخ تحمل توقيعها كما أطلقت كتابها الثاني الخاص بالطبخ ولديها برنامجها الخاص على الشاشة الصغيرة.

أما روزي هانتنغتون-وايتلي فقد أطلقت مؤخراً موقعاً تجميلياً خاصاً بها. وهي شاركت في حملات ترويجية عالمية أبرزها علامة Jimmy Choo، كما أنها تحصل على نسبة أرباح من مجموعاتها الخاصة من الثياب الداخلية، الماكياج، والعطور التي تعرضها في محلاّت Marks&Spencer البريطانيّة الشهيرة.

- جيزيل بوندشن وكارا ديليفين:

المرتبة الخامسة على لائحة العارضات الأغلى أجراً تقاسمتها العارضة البرازيلية جيزيل بوندشن مع العارضة البريطانية كارا ديليفين التي جمعت كلاً منهما 10ملايين دولار.

كانت جيزيل بوندشن صاحبة لقب العارضة الأعلى أجراً في العام 2017 ولكنها تراجعت هذا العام إلى المرتبة الخامسة. وهي أطلقت مؤخّراً كتاباً عن حياتها وعلامة صنادل من تصميمها تحت اسم Ipanema، كما أنها شاركت في العديد من الحملات الترويجيّة كان آخرها VersaceوStuart Weitzman.

أما كارا ديليفين فهي سفيرة دار Burberry وقد ظهرت في عدة حملات ترويجيّة، أبرزها لعلامات Douglas Cosmetics، وRimmel، وTag Heuer، وDior Beauty.

- الأختان حديد وجوان سمولز:

رغم شهرتهما الكبيرة لم تستطع الأختان الأميركيّتان صاحبتا الأصول الفلسطينية جيجي وبيللا حديد سوى تحقيق المرتبتين السابعة والثامنة على لائحة العارضات الأعلى أجراً. فقد جمعت جيجي 9,5 مليون دولار فيما جمعت بيللا 8,5 مليون دولار. وقد تقاسمت بيللا مرتبتها مع العارضة البورتوريكية جوان سمولز التي بلغت أرباحها السنوية 8,5 مليون دولار أيضاً.

جيجي البالغة من العمر 23 عاماً أنهت هذا العام تعاوناً مع المصمم تومي هيلفيغر حقق لها في السنوات الماضية أرباحاً كبيرة. وهي لديها مجموعة خاصة من الماكياج تصممها بالتعاون مع Maybelline، وقد شاركت هذا العام في حملات ترويجيّة لعلامات Reebook، Messika Jewelry، وVogue Eyewear.

بيللا تبلغ من العمر 22 عاماً وهي الأصغر سنّاً على هذه القائمة ولديها حوالي 22 مليون متابع لصفحتها على موقع انستغرام. وقد شاركت هذا العام في حملات ترويجيّة لعلامات Dior Beauty، Bulgari، وTag Heuer. أما العارضة جوان سمولز فقد ظهرت هذا العام في حملات Estee Lauder، وCovergirl، وعطور Moschino.

- داوتزن كروس:

حلّت العارضة والممثلة الهولنديّة داوتزن كروس في المرتبة العاشرة على هذه اللائحة. وقد بلغت أرباحها هذا العام 8 ملايين دولار، وتمّ اختيارها كسفيرة لدار Piaget، وشاركت في حملات ترويجيّة لدار Balmain كما أطلقت تصاميمها الخاصة من الكنزات المصنوعة من صوف الكشمير.