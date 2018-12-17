هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات

يشكل زيت جوز الهند حليفاً مثالياً للحفاظ على جمال وشباب بشرة الوجه والجسم، فخصائصه المقاومة للتجاعيد، والمضادة للهالات الداكنة والسيلوليت تعمل أيضاً على تعزيز آلية ترطيب وتغذية البشرة، مما يجعلها تبدو أصغر بعشر سنوات بعد المواظبة على تطبيقه لمدة أسبوعين فقط.. هذا ما أكدته مؤخراً نتائج عدة دراسات أجرتها جامعات عالمية مرموقة.

تعرفوا فيما يلي على فوائد تجهلونها عن زيت جوز الهند.

- يحارب الدوالي

أظهرت عدة دراسات أجريت مؤخراً أن زيت جوز الهند مفيد جداً في علاج الدوالي التي تظهر بشكل مزعج على الساقين. يكفي المواظبة على تدليك البشرة التي تغزوها الدوالي يومياً بزيت جوز الهند ثم ترك الزيت عليها لبضع دقائق قبل تعريض الساقين للماء البارد لتلاحظوا تحسناً في هذا المجال.

- يرطب اليدين

يتمتع زيت جوز الهند بمفعوله المرطب والمغذي مما يجعله علاجاً مثالياً للبشرة على مستوى اليدين. كما أن غناه بالفيتامينات من فئتي A وE يعزز مفعوله المضاد للأكسدة. تبنوا عادة تطبيق نقطتين من زيت جوز الهند على اليدين يومياً ثم دلكوها جيداً لتكتسب الليونة والنعومة والترطيب مما يحميها من التجاعيد والبقع الداكنة التي يمكن أن تظهر عليها.

- يقضي على السيلوليت وتمدد البشرة

يُعتبر السيلوليت وعلامات التمدد من المشاكل التجميلية الشائعة بين النساء. ويساعد استعمال زيت جوز الهند على محاربتها من خلال تنشيط الدورة الدموية وتصريف الدهون مما يمهد الطريق أمام الحصول على بشرة ناعمة ومثالية.

ينصح اختصاصيو العناية بالبشرة بتدليك أماكن تواجد السيلوليت وعلامات التمدد مرتين أسبوعياً بزيت جوز الهند وستتفاجؤون بالتحسن الذي يطرأ على مظهرها.

- يهدئ البشرة بعد الحلاقة

يشكل زيت جوز الهند مرطباً طبيعياً مثالياً لما بعد حلاقة الشعر الزائد عن الجسم. يكفي وضع بضع نقاط من هذا الزيت على الساقين، والذراعين، وتحت الإبطين لتهدئة البشرة في هذه الأماكن وتغذيتها في الوقت نفسه.

- يغذي الحاجبين والرموش

يساهم زيت جوز الهند في تجديد وتغذية الشعر في منطقتي الحاجبين والرموش. يكفي تطبيقه عليها بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة مساء كل يوم لمدة أسبوعين لتلاحظوا النتائج الإيجابيىة في مجال تجديد شعر هذه المناطق خلال النوم.

- يجدد شباب البشرة في الليل

يمكنكم استبدال كريم الليل الذي تستعملونه بتطبيق بضع نقاط من زيت جوز الهند على بشرة الوجه فهو يتمتع بمفعول سحري في هذا المجال. يعمل هذا الزيت على ترطيب البشرة، وتغذيتها بالإضافة إلى إكسابها نضارة لافتة.

يتميز زيت جوز الهند أيضاً بمفعوله المضاد للشيخوخة، لذلك ينصح بتدليكه بحركات دائرية على المناطق الأكثر عرضة للتجاعيد في الوجه مثل الجبين، ومحيط العينين والشفاه فمن شأن ذلك أن يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة ويقي من ظهور التجاعيد المبكرة.

- يعتني بالأظافر والجليدات المحيطة بها

يؤمن زيت جوز الهند التغذية للأظافر مما يحسن مظهرها ويعزز نموها، كما أنه يؤمن الترطيب للجليدات المحيطة بها. ينصح بتدليك الأظافر به يومياً لبضع دقائق للحصول على أفضل النتائج في هذا المجال.