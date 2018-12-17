10 أفكار لمناسبات نهاية العام من أحدث العروض العالمية

ينتهي العام 2018 على إيقاع إطلاق مجموعات "ما قبل خريف 2019" من #الأزياء النسائية التي تشكِّل ختاماً أنيقاً ولافتاً للعام الحالي بطابعه العصري. ولتواكبي أحدث صيحات #الموضة، ندعوكِ إلى الاطلاع على هذه المجموعات لتستوحي منها أفكاراً جديدة تعتمدينها في إطلالاتكِ خلال مناسبات نهاية العام.

- لإطلالة تختلط فيها الكلاسيكية بالطابع العصري، جرّبي اعتماد بدلة تتميز بقصاتها الكلاسيكية تنسقينها مع قميص تزينه عقدة كبيرة عند العنق. ولإضفاء طابع عصري على إطلالتكِ، اختاريها بخامة معدنية ولون أنثوي رقيق على طريقة دار "ديسكوارد 2" DsQuared 2.

- لإضفاء لمسة من الإشراق على إطلالتكِ في احتفالات نهاية العام، اختاري ارتداء اللون الذهبي على طريقة دار "جي منديل" J.Mendel، ولكن اعتمديه بخامة ذات طابع مبتكر وقصة بسيطة تُبعد الإطلالة عن التكلف والابتذال.

- لا تترددي في اعتماد الحرير، فهو من الخامات المميّزة في المناسبات والتي يمكن أن تتحوّل إلى أثواب راقية ومترفة، مثل تلك التي تحمل لمسات المصممة اللبنانية العالمية ريم عكرا.

- اختاري المخمل الأسود المزيّن بالتطريز الفضي على طريقة "بالمان" Balmain، فهو سيضفي على إطلالتكِ لمسات فاخرة وعصريّة خاصةً عند الابتعاد عن الطابع الكلاسيكي في هذا المجال.

- مُحبّات التطريز الكثيف يمكنهن اعتماده في مناسبات نهاية العام، ولكن ابتعدن عن التطريز البرّاق واستبدلوه بالتطريز الكامد الملون على طريقة تصاميم "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli.

- الشراريب ما زالت على الموضة في إطلالات هذا الموسم، فلا تترددي في اعتمادها بأسلوب متجدّد تتخذ شكل شراريب طويلة على تصميم بسيط وخالٍ من البهرجة على طريقة تصاميم "هيرفيه ليبجي" Herve Leger.

- إذا كنت من هواة ارتداء الكشاكش، يمكنكِ اعتمادها في مناسبات نهاية العام ولكن اختاريها على زيّ باللون الأسود ونسّقيها مع جوارب وحذاء بلون مشرق يخلق تناقضاً في الإطلالة على طريقة تصاميم "ريد فالنتينو" Red Valentino.

- ابحثي عن خامات مبتكرة ومنها الشبك على أن يتميّز بطابعه الراقي الذي يبتعد عن الابتذال على طريقة تصاميم "لويس فويتون" Louis Vuitton. وحافظي في هذه الحالة على التصميم البسيط ذي القصة القصيرة والتصميم القريب من الجسم.

- لإضفاء لمسة من التجدد على الإطلالات الكلاسيكيّة، جرّبي قصّة "الكاب" التي ترافق التصاميم الراقية مضيفةً عليها لمسة مميزة على طريقة تصاميم "دينيس باسو" Dennis Basso.

- يمكن للسروال و"التوب" الضيّق أن يناسبا احتفالات نهاية العام إذا دخلت عليها لمسات مميّزة تكسبها طابعاً راقياً بشكل عصري على طريقة تصاميم "ألتوزارا" Altuzarra.