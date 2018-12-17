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10 أفكار لمناسبات نهاية العام من أحدث العروض العالمية

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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ينتهي العام 2018 على إيقاع إطلاق مجموعات "ما قبل خريف 2019" من #الأزياء النسائية التي تشكِّل ختاماً أنيقاً ولافتاً للعام الحالي بطابعه العصري. ولتواكبي أحدث صيحات #الموضة، ندعوكِ إلى الاطلاع على هذه المجموعات لتستوحي منها أفكاراً جديدة تعتمدينها في إطلالاتكِ خلال مناسبات نهاية العام.

- لإطلالة تختلط فيها الكلاسيكية بالطابع العصري، جرّبي اعتماد بدلة تتميز بقصاتها الكلاسيكية تنسقينها مع قميص تزينه عقدة كبيرة عند العنق. ولإضفاء طابع عصري على إطلالتكِ، اختاريها بخامة معدنية ولون أنثوي رقيق على طريقة دار "ديسكوارد 2" DsQuared 2.

ديسكوارد2 ديسكوارد2

- لإضفاء لمسة من الإشراق على إطلالتكِ في احتفالات نهاية العام، اختاري ارتداء اللون الذهبي على طريقة دار "جي منديل" J.Mendel، ولكن اعتمديه بخامة ذات طابع مبتكر وقصة بسيطة تُبعد الإطلالة عن التكلف والابتذال.

جي منديل جي منديل

- لا تترددي في اعتماد الحرير، فهو من الخامات المميّزة في المناسبات والتي يمكن أن تتحوّل إلى أثواب راقية ومترفة، مثل تلك التي تحمل لمسات المصممة اللبنانية العالمية ريم عكرا.

ريم عكرا ريم عكرا

- اختاري المخمل الأسود المزيّن بالتطريز الفضي على طريقة "بالمان" Balmain، فهو سيضفي على إطلالتكِ لمسات فاخرة وعصريّة خاصةً عند الابتعاد عن الطابع الكلاسيكي في هذا المجال.

بالمان بالمان

- مُحبّات التطريز الكثيف يمكنهن اعتماده في مناسبات نهاية العام، ولكن ابتعدن عن التطريز البرّاق واستبدلوه بالتطريز الكامد الملون على طريقة تصاميم "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli.

جيامباتيستا فالي جيامباتيستا فالي

- الشراريب ما زالت على الموضة في إطلالات هذا الموسم، فلا تترددي في اعتمادها بأسلوب متجدّد تتخذ شكل شراريب طويلة على تصميم بسيط وخالٍ من البهرجة على طريقة تصاميم "هيرفيه ليبجي" Herve Leger.

هيرفيه ليبجي هيرفيه ليبجي

- إذا كنت من هواة ارتداء الكشاكش، يمكنكِ اعتمادها في مناسبات نهاية العام ولكن اختاريها على زيّ باللون الأسود ونسّقيها مع جوارب وحذاء بلون مشرق يخلق تناقضاً في الإطلالة على طريقة تصاميم "ريد فالنتينو" Red Valentino.

ريد فالنتينو ريد فالنتينو

- ابحثي عن خامات مبتكرة ومنها الشبك على أن يتميّز بطابعه الراقي الذي يبتعد عن الابتذال على طريقة تصاميم "لويس فويتون" Louis Vuitton. وحافظي في هذه الحالة على التصميم البسيط ذي القصة القصيرة والتصميم القريب من الجسم.

لويس فويتون لويس فويتون

- لإضفاء لمسة من التجدد على الإطلالات الكلاسيكيّة، جرّبي قصّة "الكاب" التي ترافق التصاميم الراقية مضيفةً عليها لمسة مميزة على طريقة تصاميم "دينيس باسو" Dennis Basso.

دينيس باسو دينيس باسو

- يمكن للسروال و"التوب" الضيّق أن يناسبا احتفالات نهاية العام إذا دخلت عليها لمسات مميّزة تكسبها طابعاً راقياً بشكل عصري على طريقة تصاميم "ألتوزارا" Altuzarra.

ألتوزارا ألتوزارا

كلمات دالّة

#أناقة, #ملابس, #الموضة, #الأزياء

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