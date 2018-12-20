أناقتكِ في الحفلات من وحي إطلالات بلقيس فتحي في 2018

لفتت النجمة بلقيس فتحي الجمهور مؤخراً بمجموعة من الإطلالات العصريّة والأنيقة المستوحاة من موضة هذا الموسم بقصاتها، وألوانها، والتفاصيل المترفة التي تزيّنها بالإضافة إلى ما نسّقته معها من مجوهرات، وتسريحة، وماكياج. تعرّفوا فيما يلي على أجمل الإطلالات التي اعتمدتها بلقيس في 2018 واستوحوا منها لأناقتكن في مناسبات نهاية العام.

- في أحدث إطلالاتها ظهرت بلقيس بثوب طويل باللون الأبيض حمل توقيع المصمم رامي قاضي، وتزيّن بالكشاكش الصغيرة والتطريزات المعدنيّة. وهي نسّقت إطلالتها مع ماكياج ذات تدرجات لؤلؤية، مجوهرات ماسيّة وتسريحة "شينيون" مرتفع.

- تهوى بلقيس ارتداء القفاطين، وقد اعتمدت مؤخراً قفطاناً باللون الأبيض، تزيّن بالتطريز الذهبي والأحجار الخضراء وحمل توقيع المصممة صوفيا بن يحي. وهي نسّقت إطلالتها مع مجوهرات من الماس والزمرد واعتمدت ماكياجاً دخانياً أسود خلق تناقضاً مع اللون الأبيض للزيّ.

- في أحد أجمل إطلالاتها هذا العام، تألّقت بلقيس بثوب طويل باللون الوردي الفاتح حمل توقيع المصمم الفلبيني، مايكل سينكو. تألّفت إطلالتها من تنورة طويلة من التول وسترة مطرّزة بالكامل، وهي نسّقت إطلالتها مع أقراط ماسيّة.

- في أحد حفلاتها التي أقيمت الشهر الماضي، ظهرت بلقيس بثوب طويل مطرّز تميّز بلونه الأزرق السماوي ورافقه "كاب" تزيّنه الكشاكش الصغيرة. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم الفلبيني فورن وان أماتو، وهي تميّزت بتطريزها اللافت وتصميمها الراقي وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة أضافت إليها لسات من الترف.

- البنفسجي من الألوان التي تليق لبشرة بلقيس، وقد اعتمدته على شكل ثوب طويل تميّز بتنورته المكسّرة وحمل توقيع المصمم اللبناني فؤاد سركيس. وقد ساهمت تفاصيل الإطلالة من حزام طوّق الخصر وعقدة زيّنت العنق في إبراز القوام الرشيق وإضافة تفاصيل راقية على الإطلالة.

- خلال مشاركتها بإحياء أحد الأفراح مؤخراً، تألقت بلقيس بثوب باللون الرمادي الفاتح تزيّن بالتطريز الفضي. وقد انسدلت أكمامه على شكل "كاب" من التول تزيّن بالتطريز أيضاً. حملت إطلالتها توقيع المصمم شربل كرم وهي نسّقتها مع تسريحة شعر ريترو ومجوهرات ماسيّة فاخرة.

- الأحمر من الألوان الأنيقة جداً على بلقيس، وقد اعتمدته بتصميم جمع بين البساطة والأناقة حمل توقيع المصممة مرمر حليم وزيّنت إطلالتها بعقد فاخر من الذهب والماس.

- في أحد الأفراح التي أحيتها مؤخراً في الكويت، ظهرت بلقيس بثوب أزرق تزيّن بقطع ذهبيّة وفضيّة. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم رامي العلي ولاقت اهتماماً لافتاً من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

- من الإطلالات العصريّة التي اعتمدتها بلقيس تنورة طويلة من الدانتيل باللون الوردي الفاتح، نسّقتها مع قميص أبيض تزيّن بتطريز مبتكر عند الصدر. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم حسين بظاظا ونسّقتها مع أقراط كبيرة وأكسسوار للرأس من Esposa.