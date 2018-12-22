العروس علا فرحات تختار ثوبين لزفافها

تختتم المؤثّرة الفلسطينية علا فرحات هذا العام بارتدائها ثوب الزفاف الأبيض وسط الأهل والأصدقاء والمحبّين. حفل الزفاف أقيم أمس على شاطئ "نيكي بيتش" في دبي، وقد حرصت علا على أن تبدو بإطلالاتها عروساً مشرقة ومواكبة للموضة.

اختارت علا ارتداء ثوبي زفاف للمناسبة، حيث تألّقت في البداية بثوب زفاف رومانسي حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران تميّز بتنورته المنفوشة المصنوعة من الكشاكش وبقسمه العلوي المزيّن بالدانتيل. وهي زيّنت رأسها بتاج وطرحة طويلة، أما تسريحتها فحملت توقيع المزيّن طوني مندلق.

الثوب الثاني تميز بطابعه العصري وحمل توقيع المصممة اللبنانية ريم كشمر. تميّز هذا الثوب بتصميمه عاري الكتفين وبتنورته القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف. كما بدّلت تسريحتها واعتمدت تاجاً آخر على رأسها.

إشبينات الفاشينيستا علا فرحات ارتدين اللون الأحمر المشرق، أما عريسها رجل الأعمال غيث العزب فاختار بدلة أنيقة اختلط فيها اللونان الأبيض والأسود.