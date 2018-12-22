8 خطوات تجعل عينيكِ تبدوان أكثر شباباً

من السهل جداً إضفاء لمسات من الإشراق والشباب على النظرات من خلال إخفاء التجاعيد الصغيرة، الجفون الهابطة، والجيوب المنتفخة... يكفي التقيّد بهذه النصائح البسيطة والسهلة التطبيق للحصول على إطلالة تليق باحتفالات نهاية العام.

1- اختاري المستحضرات ذات الصيغ الرقيقة:

بعد سن الأربعين تبدأ التجاعيد الصغيرة بالظهور في محيط العينين والشفاه. ولتمويهها ينصحكِ الخبراء باستعمال مستحضرات ماكياج رقيقة وسهلة المدّ على البشرة.

ابتعدي عن أنواع كريم الأساس، والظلال، والكحل ذات الصيغ السميكة التي تسلّط الضوء على لمعان البشرة وتظهر شوائبها. واستبدليها بظلال العينين وأقلام الكحل ذات الصيغ الكريميّة التي تؤمّن سهولة في التطبيق.

2- حدّدي حاجبيكِ:

يساعد الحاجبان المرسومان بشكل مناسب في جعل العينين تبدوان واسعتين. وفي هذه الحالة لا يبقى عليكِ سوى الاستعانة بمستحضر تحديد الحاجبين على أن تختاريه بلون أغمق قليلاً من اللون الطبيعي لحاجبيكِ وبصيغة قد تكون على شكل بودرة، أو كريم، أو قلم حسب النتيجة التي ترغبين بالحصول عليها.

3- طبّقي الماكياج على الرموش العلويّة فقط:

تجنّبي تطبيق الماسكارا، والكحل، وظلال العينين على الجفون والرموش السفليّة. إذ من شأن ذلك أن يجعل عينيكِ تبدوان هابطتين ويزيد من حدّة ظهور الهالات الداكنة والتجاعيد.

4- اختاري ظلال عينين ساتينيّة:

عند تطبيق ظلال العينين البرّاقة سوف تستقرّ في التجاعيد الصغيرة وتتسبّب في إبرازها. ولذلك ينصح الخبراء باستعمال ظلال ذات صيغ ساتينيّة تُطبّق بواسطة فرشاة رفيعة على شكل آيلاينر عند أطراف الرموش العلويّة، وتطبيق ظلال بصيغة البودرة تحت الحاجبين. فمن شأن هذه الطريقة أن تساعد على إبراز جمال العينين دون إثقالها بالماكياج.

5- استعملي ماسكارا تطوّل الرموش:

ابتعدي عن أنواع الماسكارا التي تكثّف الرموش، فمع التقدَم في السن تخفّ الرموش وتبدأ بالالتصاق فيما بينها عند تطبيق الماسكارا المكثّفة. ولذلك يُنصح بالتوجّه نحو الماسكار التي تعمل على تطويل الرموش وجعل النظرات تبدو أعمق.

6- ارفعي نظراتكِ:

يتسبّب التقدّم في السن في زيادة سماكة البشرة المتواجدة بين قوس الحاجب والجفن المتحرّك. إن أفضل طريقة لتطبيق الماكياج على هذا النوع من الجفون هو بوضع ظلال متوسطة الحدّة على ثنية الجفن، ثمّ تطبيق الماسكارا المطوّلة على الرموش الممتدة من وسط الجفن حتى الزاوية الخارجية للعين بهدف توسيع النظرات. كما يمكن تطبيق لمسة من الظلال اللمّاعة على الخط الممتدّ تحت الحاجب لالتقاط الضوء في هذه المنطقة.

7- تجرئي على استعمال وصلات الرموش:

إذا كنت تعانين من نقص في الرموش ولا تشتكين من أي حساسية في هذا المجال، ننصحكِ بتركيب وصلات الرموش في معهد التجميل. يمكن لهذه الوصلات أن تدوم عدة أسابيع وتغنيكِ عن تطبيق الماكياج الكثيف على العينين.

8- اهتمّي بتمليس تجاعيدكِ:

يمكن للون وصيغة ظلال العينين التي تستعملينها أن تساعدكِ في التخفيف من حدّة التجاعيد التي تظهر عند أسفل الزاوية الخارجية للعين. ابتعدي عن الظلال ذات ألوان الرمادي، والأسود، والأزرق، وعن استعمال الماكياج الدخاني الذي يجعل النظرات تبدو متعبة.

اختاري ظلالاً ذات تدرجات هادئة وراقبي الألوان المختلفة التي تكوّن بشرة جفنيكِ، ثم احرصي على تغطيتها بلمسات من الدفء أو الإشراق. جرّبي البني، والبيج، والزهري الهادئ أو الدافئ، والكاكي. أما بالنسبة للماسكارا، فتذكّري أن الأسود يضفي قساوة على النظرات ولذلك ينصح الخبراء باستبداله بالبني، أو الكحلي، أو الرصاصي.