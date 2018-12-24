هذه الأسئلة الجماليّة الأكثر تداولاً على غوغل 2018

يشكّل محرّك "غوغل" مصدر المعلومات الأساسي في العديد من المجالات العلميّة، والأدبيّة، وحتى الحياتيّة. ولكن هل تعلمون ما هي أكثر 10 أسئلة تجميلية تمّ البحث عن أجوبة لها على هذا المحرّك خلال العام 2018؟ سوف تفاجئكم تراتبيّة هذه الأسئلة ومواضيعها. تعرّفوا عليها فيما يلي:



10- أي كونسيلر هو الأنسب؟

هذا هو السؤال الذي احتلّ المرتبة العاشرة في الترتيب، وهو يرد يومياً على محرّك البحث "غوغل". قد يعود ذلك إلى أن الكونسيلر هو من المستحضرات التجميليّة الأكثر استعمالاً بين النساء حول العالم، كما أن إيجاد الصيغة المناسبة منه هي التي تضمن الحصول على أفضل النتائج في مجال إخفاء الشوائب وإضفاء الإشراق على منطقة محيط العينين.

ينصح الخبراء في هذا المجال بترطيب منطقة محيط العينين بالماء قليلاً قبل تطبيق الكونسيلر مهما كان نوعه مما يساعد على تفعيل نتائجه عند التطبيق.



9- كيف يمكن تصحيح خطأ تطبيق الماكياج بكثافة؟

السؤال التاسع يتناول البحث عن حلّ لمشكلة تطبيق ماكياج سميك على البشرة. ولتصحيح هذا الخطأ والتخفيف من سماكة كريم الأساس والبودرة، ينصح الخبراء بتمسيد البشرة بالأصابع للمساعدة على تمويه المستحضرات. أما في حال عدم الحصول على النتيجة المرجوة، فيمكن رشّ البشرة بالقليل من رذاذ المياه المعدنيّة للتخفيف من سماكة الماكياج.



8- ما هي أفضل طريقة لتثبيت الحاجبين؟

السؤال التجميلي الثامن الذي يشغل بال الناس على محرّك "غوغل" هو البحث عن أفضل طريقة تساعد على تثبيت الحاجبين خاصة مع شيوع هذه الموضة بين النجمات العالميّات. وإذا كان البعض يستعمل مواد لاصقة تؤذي شعر الحاجبين وتتسبّب بتساقطه، فإن الخبراء ينصحون باستبدالها بالقليل من الصابون الذي يؤمّن النتيجة نفسها دون إلحاق أي أذى في هذا المجال.



7- كيف يتمّ استعمال الصبار على البشرة؟

السؤال السابع في القائمة يتناول كيفية استعمال نبات #الصبّار في المجال التجميلي. فقد استطاعت هذه النبتة أن تثبت نفسها كمكوّن تجميلي طبيعي مما زاد من إقبال الناس على اقتنائها واستعمالها. أما أسهل طريقة لاستعمالها فتكون بقصّ أوراق الصبار لاستخراج المستحضر الهلامي منها وتطبيقه مباشرة على البشرة للاستفادة من مفعوله المرطب للبشرة والمعالج للحروق.



6- كيف يمكن إزالة الماكياج في حال عدم توفّر محارم منظّفة؟

السؤال السادس في القائمة يتناول كيفيّة إزالة الماكياج عند نفاد المحارم المنظّفة، نظراً لأهميّة تنظيف #البشرة في مجال الحفاظ على مظهرها الصحيّ والخالي من الشوائب.

ينصح الخبراء في حال مواجهة هذه المشكلة باستبدال المحارم المنظّفة باستعمال الزيوت الطبيعيّة، أو الفازلين، أو حتى الزبادي في إزالة الماكياج.

5- ما هي أفضل طريقة لتنفيذ ماكياج عيون القطة؟

إنه السؤال التجميلي الخامس الأكثر تداولاً على محرّك البحث " #غوغل"، خاصةً أن ماكياج عيون القطة شهد انتشاراً كبيراً بين النجمات والصبايا هذا العام. وينصح خبراء التجميل باستعمال فرشاة تطبيق آيلاينر محدّدة الزاوية تسهّل تنفيذ ماكياج عيون القطة. كما يمكن تنفيذ الرسمة بقلم الكحل ثمّ تعبئتها بالآي لاينر السائل.



4- ما هو لون الشعر الأنسب لي؟

هذا هو السؤال التجميلي الرابع الأكثر تداولاً على محرّك البحث "غوغل"، فالبحث عن لون الشعر المناسب يشغل بال العديد من النساء حول العالم. أما الإجابة الفعليّة فتكون لدى خبراء تلوين الشعر القادرين وحدهم على تحديد تدرجات ألوان الشعر المناسبة لكل لون من ألوان البشرة. فلا تترددوا في استشارة الاختصاصيين في هذا المجال.



3-كيف يمكن إزالة الرموش الاصطناعية الفرديّة؟

السؤال التجميلي الثالث الأكثر تداولاً على محرّك البحث "غوغل" يرتبط بالإقبال على استعمال الرموش المستعارة كجزء أساسي من الماكياج لدى العديد من السيدات. وهو يبحث عن حلّ لإزالة أحد الرموش الاصطناعية الفردية دون الرموش المحيطة بها. أما الحلّ الأفضل في هذا المجال حسب الخبراء، فيعتمد على استعمال عودين قطنيين يتمّ تغميسهما بالسائل المزيل للرموش الاصطناعية، ثمّ يوضع أحدهما تحت الرمش الحقيقي والثاني فوق الرمش الاصطناعي مع السحب بنعومة للمساعدة على إزالة الرمش المستعار.



2- ما هي تقنيّة رفع الرموش المعروفة بالLash-Lift؟

السؤال التجميلي الثاني الأكثر تداولاً على محرّك البحث "غوغل" يتناول تقنية جديدة تُعرف بال Lash-Lift. وهي تؤمّن رفع الرموش وجعلها تبدو طويلة مما يجعل النظرات تبدو واسعة.

تعتمد هذه التقنيّة على تطبيق علاج بالكيراتين على الرموش لمدة 12 دقيقة مما يساعد على تليينها وجعلها قابلة للفّ بهدف توسيع النظرات. يتمّ بعد ذلك تطبيق مستحضر آخر يساعد على إعادة اكتساب الرموش متانتها المعهودة. وفي بعض الحالات يتمّ صبغ أطراف الرموش بلون داكن لجعلها تبدو أكثر سماكةً وطولاً أما النتيجة فتدوم حوالي شهرين.



1- كيف يتمّ تطبيق الرموش المغناطيسيّة؟

السؤال التجميلي الأكثر تداولاً على محرّك "غوغل" كان مفاجئاً للكثيرين. وهو يتناول كيفيّة تطبيق الرموش المغناطيسيّة. أما الجواب عنه فيشير إلى أن تطبيقها من الناحية العمليّة يبدو أسهل بكثير مما هو عليه من الناحية النظريّة. هذا ما تؤكّده العديد من الفيديوهات الموجودة على موقع "يوتيوب" والتي تُظهر كيفيّة تطبيقها في غضون دقائق، فلا تترددوا في متابعتها لتعلّم كيفيّة تطبيق #الرموش المغناطيسيّة بسرعة وسهولة.