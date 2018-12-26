هكذا تحصلين على بشرة مشرقة في 5 خطوات و3 دقائق فقط

الحصول على بشرة مشرقة من ضروريات الإطلالة الناجحة في احتفالات نهاية العام. يكفي أن تعتمدي على الخطوات الصحيحة وتطبّقي المستحضرات المناسبة لتتألّقي ببشرة مشرقة في دقائق. تابعي معنا التفاصيل فيما يلي:

1- الحفاظ على بشرة صحيّة:

يشكل استعمال مستحضر الأساس خطوة مهمّة للحصول على بشرة صحيّة في المناسبات المهمة. استعملي الفرشاة لتطبيق هذا المستحضر على البشرة ومدّه بالشكل الصحيح، فهو يؤمن الترطيب الذي يحتاجه الجلد ويحافظ على ثبات الماكياج لأطول فترة ممكنة.

يمكنكِ اختيار مستحضر الأساس ذي الصيغة المحايدة أو الزهرية كونها تضفي مزيداً من الإشراق على البشرة. أما إذا كنتِ تعانين من شوائب أو احمرار، فأساس الماكياج المائل إلى اللون الأخضر هو الذي يناسبكِ.

2- اختيار كريم الأساس المناسب:

يعتبر كريم الأساس ضرورة في مجال الحصول على بشرة مشرقة. اعتمديه بلون بشرتكِ وليس أغمق منها حتى لا يجعل قسمات الوجه تبدو متعبة أو باهتة.

جرّبي كريم الأساس على العنق قبل اختياره، فهو المكان الأفضل للحصول على النتيجة المناسبة على الوجه أيضاً. ويمكن اختيار لون أفتح بقليل لتطبيقه على المناطق التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أي الوجنتين، والجبين، والذقن. ولكن تجنّبي تطبيق كريم الأساس الفاتح على الذقن الطويل حتى لا يجعله يبدو أكثر طولاً وغير متناسق مع باقي قسمات الوجه.

3- اعتماد الكونسيلر:

يرتبط الحصول على بشرة مثالية باستعمال الكونسيلر القادر على إخفاء جميع مشاكل محيط العينين وإضفاء الإشراق على النظرات. ينصح الخبراء بتطبيق الكونسيلر بواسطة الفرشاة المخصصة لهذا الغرض على أن يتمّ تمويهه بالإسفنجة بعد ذلك.

4- البودرة الحرة ضرورية:

يرتبط سرّ الحصول على ماكياج طبيعي ارتباطاً مباشراً باستعمال البودرة الحرة، فهي تسمح بإضفاء لمسة مخمليّة على البشرة، كما توحّد السحنة وتحافظ على ثبات الماكياج.



5- اللمسة النهائية مع ظلال الخدّين:

تشكّل ظلال الخدين مستحضراً أساسياً يساهم في تأمين الحصول على بشرة مشرقة. يكفي استعمال بلاشر باللون المرجاني أو الزهري العتيق، وتطبيقه على الوجنتين من طرف الأنف باتجاه الخارج لإضفاء الإشراق على كامل قسمات الوجه.

- الصحيح والخطأ في اختيار كريم الأساس:

• تذكّري دائماً أن صيغة كريم الأساس تلعب دوراً مهماً في التغطية التي يؤمّنها، فالصيغة الخفيفة توحّد البشرة دون أن تخفي الشوائب، أما الصيغة ذات التغطية المتوسطة فمثالية لتغطية العيوب الصغيرة. وتتناسب الصيغ ذات التغطية الكاملة مع البشرات التي تعاني من مشاكل.

• للحصول على الإطلالة التي تناسبكِ، اختاري كريم الأساس وفق الهدف الذي تبحثين عن تحقيقه، فهناك أنواع من كريم الأساس للتغطية الطبيعيّة، وأخرى للحصول على الإشراق، وثالثة للحصول على بشرة صحيّة. وتذكّري أن النتيجة التي يؤمّنها كريم الأساس السائل، تختلف عن تلك التي يؤمّنها كريم الأساس المعدني أو كريم الأساس المضغوط.

• اختاري كريم الأساس بما يتناسب مع نوع بشرتكِ، فإذا كانت جافة تناسبها التركيبات المرطبة من كريم الأساس فيما تتوجه التركيبات المزيلة للمعان إلى البشرات الدهنية والمختلطة.