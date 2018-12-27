إطلالات كارول سماحة من الأكثر أناقة بين نجمات 2018 

تتميّز النجمة #كارول_سماحة بأسلوبها العصري المشرق في مجال الأزياء، فهي تحرص على أن تشعّ أناقة في إطلالاتها على المسرح أو في الحفلات التي تحييها. وقد لفتتنا خلال هذا العام بمجموعة من الإطلالات المترفة والراقية التي تتجلّى فيها لمسات من التجدد، تعرّفوا على أجملها فيما يلي:

- اختارت كارول سماحة أن تجمع في أحدث إطلالاتها بين البريق والريش في زيّ حمل توقيع المصمم كريكور جابوتيان. وقد نسّقته مع مجوهرات من Cartier، فيما اهتمّ بماكياجها كالعادة خبير التجميل بول كوستانتينيان، وبتسريحتها المزيّن طوني إبراهيم.

- من الإطلالات المميّزة التي ظهرت بها كارول مؤخراً ثوب طويل بكتف واحدة تميّز بلونه الأسود الذي دخلت عليه اللمسات الفضيّة، وحمل توقيع Boutique1. وقد حافظت على تسريحتها البسيطة وماكياجها الناعم بما يتناسب مع الطابع العصري لهذه الإطلالة.

- خلال إحدى حفلاتها الأخيرة، ظهرت كارول بثوب مطرّز باللون الفضي تميّز بكمّيه المنسدلين من الكتفين على شكل "كاب" وحزام معدني حدّد الخصر. وقد حملت إطلالتها توقيع La Bourgeoisie.

- خلال مشاركتها في برنامج Celebrity Duets تألّقت النجمة كارول سماحة بثوب باللون الفضي تزيّن بالشراريب على الكتفين من Designers District، أما مجوهراتها الماسية فحملت توقيع Tufenkjian. وهي اعتمدت إطلالة أخرى تألّفت من ثوب قصير من الباييت باللونين الأسود والأبيض منNFby Nour. واختارت ثوباً ثالثاً باللون الأسود تميّز بقصّته القريبة من الجسم وبتطريزه المبتكر على الكتفين والأطراف. وقد بدت إطلالاتها الثلاث متجددة وعصريّة.

- في أحد المهرجانات التي شاركت بها، تألّقت كارول سماحة بجامبسوت من الباييت باللون الفضي من تصميم جورج شقرا، فيما اختارت لشعرها تسريحة مرفوعة من الأمام، بالإضافة إلى ماكياج حياديّ يبرز جمال العينين.

- خلال مشاركتها بإحياء إحدى حفلات الزفاف في مصر، اختارت كارول سماحة ثوباً باللون الذهبي تزيّن بالتطريز وبكمّين واسعين. حمل ثوبها توقيع NFbyNour واعتمدت تسريحة بسيطة منسدلة وماكيجا قويا على العينين.