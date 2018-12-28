حصاد 2018.. نجمات بإطلالات لا تُنسى بسهولة

من الذكريات التي سنحملها من العام 2018 إطلالات لافتة بأناقتها وغرابتها ظهرت في المهرجانات والمناسبات العالميّة. استعيدوا معنا فيما يلي صوراً طبعت روزنامة هذا العام قبل أن تتساقط أوراقها الأخيرة.

1- عوّدتنا المغنّية الأميركيّة، لايدي غاغا، على إطلالاتها الغريبة. وهي لفتت الأنظار لدى ظهورها في مهرجان البندقيّة السينمائي بإطلالة أنيقة حملت توقيع دار Valentino وتألّفت من ثوب ورديّ ضخم تزيّن بالريش.

2- اختارت الممثلة الأميركية، أنجيلا باسط، في أحد أبرز إطلالاتها لهذا العام جامبسوت تزيّن بالشراريب حمل توقيع دار Naeem Khan. وقد نسّقت إطلالتها ذات اللون الأصفر المشرق مع أكسسوارات ذهبيّة، وحقيبة "كلاتش" باللون الأسود، وصندل ذهبي.

3- لدى مشاركتها في حفل الغرامي لعام 2018، تألّقت المغنية الأميركيّة بإطلالة حملت توقيع دار Dolce&Gabbanaالإيطاليّة تألّفت من بدلة سوداء ذات تطريزات ملوّنة على الكتفين، والذراعين، وأطراف السروال. وقد نسّقتها مع قميص أبيض تزيّنه ربطة عنق وكشاكش صغيرة.

4- لظهورها على البساط الأحمر في حفل Sag Awards، اختارت الممثلة الأميركية، يارا شاهدي، جامبسوت أسود بسيط من حيث التصميم رافقه ذيل دراماتيكي انسدل من عقدة كبيرة زيّنت أسفل الظهر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Ralph Lauren الأميركيّة.

5- اختارت الممثلة الأميركية جوليان مور لظهورها على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي ثوباً أحمر حمل توقيع دار Givenchy ترافق مع "كاب" طويل تمّ تبطينه بالريش.

6- بدت النجمة كاتي بيري لافتة بأناقتها خلال حفل Amfar Gala بثوب باللون الأزرق الفاتح تزيّن بالكشاكش والعقد والريش عند الكتفين وحمل توقيع دار Alexis Mabille.

7- تألّقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان في حفل أوسكار 2018 بإطلالة كانت الأجمل حتى الآن بين ما سبق واعتمدته على البساط الأحمر. وقد اختارت للمناسبة ثوباً عاري الكتفين من Armani Prive تزيّن بعقدة كبيرة عند الخصر.

8- تألّقت العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو في مهرجان كان السينمائي بإطلالة أميريّة حملت توقيع المصمم زهير مراد، تألّفت من ثوب باللون البيج عاري الكتفين تميّز بتطريزه الغني.

9- اختارت الممثلة والمنتجة الأميركية لينا وايت إطلالة غريبة اعتمدتها في حفل Met Gala. وقد تألّف زيّها من بدلة سوداء ارتدت فوقها "كاب" ضخما متعدد الألوان. وحملت إطلالتها توقيع دار Carolina Herrera.

10- تألّقت النجمة الألمانية ديان كروغر في مهرجان كان السينمائي بثوب باللون الأزرق الفاتح من Armani Prive تميّز بتصميمه العصري والأنيق.