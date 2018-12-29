9 صيحات سوف تطبع موضة 2019

حلول العام الجديد يترافق عادةً مع ظهور صيحات #موضة جديدة نتهافت على تبنّيها. تعرّفوا فيما يلي على أبرز 9 صيحات سوف تطبع بداية العام 2019، ونسّقوها في إطلالاتكن بما يتناسب مع الذوق الشخصي وشكل الجسم للحصول على نتائج مُرضية.

1- الخلط بين عدة طبعات من الأزهار:

في الماضي، كان تنسيق عدة طبعات من #الأزهار مع بعضها يُعتبر خطأ فادحاً في مجال الأناقة. أما اليوم فقد تحوّل هذا الخطأ إلى إحدى صيحات الموضة خاصةً مع اعتماده في عروض Valentino وPhilip Lim فلا تترددوا في تجربتها للحصول على إطلالة منعشة ومبتكرة.

2- عودة الكروشيه:

يذكّرنا نسيج الكروشيه بالأشغال اليدويّة التي كانت تقوم بها الجدّات. وهو يدخل مع بداية هذا العام على إطلالات عصريّة بقصّاتها والخامات المستعملة لتنفيذها. اختاري "توب" من الكروشيه الملوّن ونسّقيه مع تنورة طويلة وسترة أو معطف بلون محايد وقصّة بسيطة.

3- ألوان النيون إلى الواجهة:

اعتماد الألوان النيونيّة موضة تعود إلينا من جديد. اعتمديها على شكل سترة، أو بدلة، أو حتى ثوب طويل ونسّقيها مع ألوان محايدة كالأسود، أو الأبيض، أو الكحلي، أو الرمادي، أو البيج. يمكنك أيضاً اعتماد ألوان النيون لتزيين أكسسواراتك بتدرّجات لونيّة مشرقة.

4- سراويل راكبي الدراجات:

تذكرنا #تصاميم سراويل راكبي الدراجات بموضة ذاعت في تسعينيّات القرن الماضي. وهي تعود إلينا في استقبال العام الجديد، ولكن بأسلوب متجدد، للحصول على إطلالة عصريّة يُنصح بتنسيقها مع سترة "بلايزر" ذات تصميم كلاسيكي.

5- الشراريب لإطلالة حيويّة:

تضفي الشراريب لمسة حيويّة على الإطلالة. وهي لم تعد تقتصر فقط على الأزياء التي تحمل طابع الغرب الأميركي. اعتمديها لتزيين ثوب سهرة أو حتى تنورة ذات طابع كلاسيكي.

6- طبعة جلد الثعبان:

إذا كان العام 2018 مميزاً بطبعة جلد الفهد، فإن الصيحة الجديدة في العام 2019 ستكون لطبعة جلد الثعبان. سترون هذه الطبعة على المعاطف، والقمصان، والسراويل، وحتى الأكسسوارات كالحقائب والأحذية. ولكن احرصوا على تزيين قطعة واحدة فقط من الإطلالة بهذه الطبعة لتجنّب الوقوع في فخّ المغالاة.

7- موضة Tie-Dye:

المعروف عن طبعة تاي-داي الملوّنة أنها كانت المفضّلة بين جماعات "الهيبيز". وهي تعود إلينا بتدرجاتها الغنيّة لتحلّ مكان الألوان المحايدة والتدرجات الباستيليّة، فلا تترددوا باعتمادها لإطلالة متجددة.

8- أناقة الستينيّات عائدة:

تعود موضة ستينيّات القرن الماضي بكثافة في بداية 2019، وقد رصدناها في عروض Gucci، وMiu Miu، وMichael Kors حيث اختلطت طبعات الورود والخطوط بأسلوب ذي طابع "فينتاج" من المنتظر أن يلقى رواجاً بين محبّات هذه الموضة.

9- الريش يزيّن الإطلالات اليوميّة:

لم يعد الريش حكراً على أزياء المسرح أو أزياء النوم، فقد دخل بطابعه الدرامي على أزياء السهرات وحتى على الإطلالات اليوميّة بفضل دور أزياء مثل Rochas وMarc Jacobs. لا تترددي في اعتماده لتزيين سترة، أو تنورة، أو حتى حذاء بلمسات متجددة ومترفة على السواء.