الكونسيلر والمصحّح أفضل وسيلتين لإخفاء عيوب البشرة

تشكّل البثور، والجيوب، والهالات الداكنة، والشوائب ألدّ أعداء السحنة المشرقة. ولذلك جمعنا لكنّ فيما يلي أفضل الأساليب لإخفائها بوسائل سهلة وعمليّة وباستعمال مستحضرين فقط هما مصحّح العيوب ومضاد الهالات الداكنة المعروف أيضاً بالكونسيلر.

كيف يتمّ اختيار الكونسيلر؟

يشكّل الكونسيلر السلاح المثالي للقضاء على الهالات الداكنة والجيوب التي من شأنها أن تترك لمسات من التعب على منطقة محيط العينين.

أي لون هو الأنسب لكِ؟

من الضروري اختيار اللون المناسب من الكونسيلر لتحقيق النتيجة المرجوّة من استعماله. وتذكّروا دائماً أن أهميّة اختيار لون هذا المستحضر توازي أهمية اختيار لون كريم الأساس. كما أن سوء اختيار لون الكونسيلر يعطي نتائج عكسيّة ويسلّط الضوء على الجيوب والهالات بدل إخفائها.

يشكّل الكونسيلر الملوّن الحلّ المثالي للهالات البارزة جداً، فالهالات الزرقاء يناسبها الكونسيلر ذات اللون المائل إلى البرتقالي أما الهالات البنيّة فالكونسيلر ذات اللون الأصفر هو الأفضل للقضاء عليها.

في حال كانت الهالات خفيفة، فالكونسيلر ذات اللون البيج كفيل بإخفائها شرط أن يكون بلون أفتح قليلاً من لون كريم الأساس الذي يتمّ استعماله.

ما هي أفضل وسيلة لتطبيقه؟

من الممكن تطبيق الكونسيلر بواسطة الأصابع ولكن يجب مدّه جيداً وتمويهه لكي تذوب مكوّناته في البشرة مما يساعد على إخفاء الشوائب بشكل مثالي.

من الممكن أيضاً تطبيق الكونسيلر بواسطة فرشاة صغيرة مخصّصة لهذا الغرض، ولكن ذلك يحتاج إلى بعض التدريب للحصول على النتيجة المرجوّة. ويمكن الاختيار بين عدة صيغ من الكونسيلر تأخذ شكل سائل، أو كريم، أو قلم، أو ظلال مبودرة. وهي تختلف بين بعضها البعض من حيث التغطية التي تؤمّنها.

ما هو الهدف من استعمال مصحّح البشرة؟

إن الهدف الأساسي من استعمال المصحّح هو إخفاء كلّ الشوائب الصغيرة التي تعكّر صفو البشرة. وهو لا يقوم بتوحيد لون السحنة لأن هذه المهمة تعود إلى كريم الأساس، ولكنه يعمل على إخفاء البثور، والاحمرار، والبقع البنيّة، وحتى الحبوب التي تظهر على البشرة.

يشكّل المصحح أفضل حليف لكِ في مجال الماكياج خاصةً إذا كانت بشرتكِ معرّضة للإصابة بحبّ الشباب. وهو يتخّذ في معظم الأحيان شكل أنبوب صغير أو عبوة مزوّدة بريشة، كما يمكن أن نجده على شكل بودرة معدنيّة.

يتمّ اختيار الصيغة المناسبة منه حسب التغطية التي نرغب بالحصول عليها، وينصح الخبراء باختيار المصحّح بلون البشرة نفسها ليؤمّن تغطية مثالية في هذا المجال.

ما هو الترتيب المثالي لتطبيق المصحّح والكونسيلر؟

من الملاحظ أن هناك مدرستين في هذا المجال: اختيار تطبيق هذين المستحضرين قبل كريم الأساس أو بعده، والأمر يتعلّق عادةً بالنتيجة التي نرغب بالحصول عليها.

إن تطبيق هذه المستحضرات قبل كريم الأساس يساعد على إخفاء الهالات الداكنة البارزة جداً والحبوب التي يطغى عليها اللون الأحمر. أما تطبيق هذه المستحضرات بعد كريم الأساس فيؤمّن إخفاء الهالات الخفيفة والاحمرار البسيط. وينصح الخبراء عادةً بوضع الكونسيلر بعد كريم الأساس وقبل البودرة لتحقيق نتيجة مثاليّة.