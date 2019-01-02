بهذه الإطلالات استقبلت الفنانات العربيات 2019 

في استقبال العام الجديد، اعتمدت النجمات العربيّات إطلالات احتفاليّة باهرة تليق بالمناسبة وبالجمهور الغفير الذي حضر خصيصاً لمشاركتهنّ حفلات أقيمت في أرجاء مختلفة من العالم العربي. تعرّفوا على النجمات اللواتي كنّ الأكثر أناقةً مع بداية 2019.

- بعد غياب طويل عن الساحة الفنيّة، استقبلت الفنانة #ميريام_فارس العام الجديد مع جمهورها في أبوظبي. وقد اختارت للمناسبة إطلالة برّاقة باللونين الأسود والفضي تألّفت من جامبسوت ذي أرجل واسعة جعل إطلالتها تبدو مميّزة.

- الجامبسوت كان خيار الفنانة #مايا_دياب أيضاً. وقد اعتمدته باللون الفضّي ومزيّناً بالشراريب الطويلة البرّاقة. حملت إطلالة مايا توقيع المصمم نيكولا جبران، فيما تزيّنت بمجوهرات ماسيّة مبتكرة من Yessayan. وقد اهتمّ بتسريحتها المزين طوني صوايا وبماكياجها خبير التجميل داني كامل.

- الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أطلت على المسرح بتسريحة عصريّة وتألّقت بثوب أسود طويل تزيّن بلمسات فضيّة حمل توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي. وقد زيّنت أذنيها بأقراط ماسيّة كبيرة.

- الفنانة اللبنانية #نوال_الزغبي بدت متألّقة باللون الذهبي في ثوب عاري الكتفين مطرّز بالكامل من La Bourgeoisie. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة مبتكرة من Yeprem.

- ودّعت يارا العام 2018 في دبي. وقد بدت مشرقة بثوب باللون الفضي تزيّن بالتطريز والريش من La Bourgeoisie. وهي تركت شعرها منسدلاً على كتفيها لإضفاء لمسة عصرية على إطلالتها.

- إليسا استقبلت أيضاً العام الجديد في دبي. وقد اختارت للمناسبة ثوباً من الدانتيل الأسود من La Bourgeoisie جاء متناسقاً مع أسلوبها الاعتيادي في مجال الأناقة.

- استقبلت الفنانة هيفا وهبي العام الجديد على أحد المسارح التونسية. وقد تألّقت للمناسبة بثوب أبيض طويل حمل توقيع المصمم نيكولا جبران. وبدت إطلالتها بسيطة وأنيقة على حد سواء.

- احتفلت الفنانة كارول سماحة بحلول العام الجديد على أحد مسارح مدينة عمّان الأردنيّة. وقد تألّقت للمناسبة بثوب من الدانتيل الأسود حمل توقيع المصمم زياد نكد.

- اختارت الفنانة نيكول سابا استقبال العام الجديد على أحد مسارح القاهرة. وقد تألّقت بجامبسوت باللون الأبيض تزيّن بالبريق والشراريب. حمل زيّها توقيع المصمم أنطوان قارح، فيما حملت تسريحتها توقيع المزيّن طوني عيسى، وقد اختارت مجوهراتها من Yeprem.