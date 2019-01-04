في روزنامة 2019: 7 مواعيد أنيقة انتظروها

7محطّات عالميّة تحتفل بالأناقة حجزت مواعيد لها في روزنامة العام الجديد:

1- ديور الملك في لندن:

عُرف المصمم الفرنسي الراحل كريستيان ديور بإعجابه بأسلوب الحياة البريطاني وتحديداً بهندسة الحدائق والمنازل بالإضافة إلى تصميم الأزياء على الطريقة البريطانية. وفي تحيّة لهُ، يُنظّم متحف فيكتوريا أند ألبرت الشهير أكبر معرض لدار Dior استقبلته العاصمة البريطانية حتى الآن. وسيُعرض خلاله مجموعة من أعمال هذا المصمم الفرنسي الشهير، بما فيها الثوب الذي صمّمه السيد ديور للأميرة مارغريت بمناسبة عيد ميلادها الـ21، حيث تمّت استعارته من متحف مدينة لندن للمشاركة خصيصاً بهذا المعرض الذي سيمتدّ من 2 شباط/فبراير حتى 14تموز/يوليو 2019.

2- علايا وأدريان في باريس:

يحتلّ اسما علايا وأدريان مكانةً مميّزة في عالم الموضة، وسيتمّ جمع أعمالهما معاً للمرة الأولى في معرض خاص يُقام في باريس بين 21 كانون الثاني/يناير و23 حزيران/يونيو 2019.

سوف يجمع هذا المعرض بين أزياء المصمم التونسي الراحل عز الدين علايا وتصاميم جيلبير أدريان المسؤول عن الأزياء في شركة MGM خلال ثلاثينيّات القرن الماضي أي خلال العصر الهوليوودي الذهبي.

عز الدين علايا كان من أشدّ المعجبين بتصاميم أدريان، وقد جمع على مر السنوات مجموعة منها سيتمّ عرضها بهذه المناسبة بالإضافة إلى مجموعة من تصاميم علايا نفسه.

3- تييري موغلير في كندا:

من المنتظر أن يكون هذا المعرض مذهلاً بتصاميمه وسينوغرافيته. وسيقام في مدينة مونتريال الكنديّة ليقدّم 140 تصميماً تحمل توقيع المصمم الفرنسي تييري موغلير بالإضافة إلى العديد من الصور لتصاميمه تحمل توقيع أشهر المصورين العالميين. كلّ ذلك في إطار مؤثّرات خاصة تبرز جماليّة التصاميم المصنوعة من الباييت، والريش، واللاتكس التي اشتُهر بها موغلير.

معرض Thierry Mugler: Couturissime سيقام في متحف الفنون الجميلة في مونتريال ويمتدّ بين 2 آذار/مارس و8 أيلول/سبتمبر 2019.

4- ماري كانت وفلسفتها الخاصة:

شكّلت تصاميم ماري كانت ثورة في مجال موضة ستينيّات القرن الماضي. فقد رسمت هذه المصممة البريطانية أول أثوابها القصيرة في العام 1958 ليتحوّل تصميمها إلى ظاهرة غزت شوارع لندن.

تستقبل العاصمة البريطانية هذا العام معرضاً يتناول مسيرة هذه المصممة التي طبعت الأناقة البريطانية بأسلوبها في ستينيات القرن الماضي. المعرض سيُقام في متحف فيكتوريا أند ألبرت البريطاني، وسيمتدّ من 6نيسان/أبريل 2019 إلى 16شباط/فبراير 2020.

5- فرانكا: فوضى وابتكار

شغلت فرانكا سوزاني منصب رئيسة تحرير مجلة "فوغ" بنسختها الإيطالية لمدة 30 عاماً وجعلت منها إحدى أهم الإصدارات العالميّة في مجال الموضة. توفيّت فرانكا في العام 2016، ويشكّل كتاب"فرانكا: فوضى وابتكار" استعراضا لمسيرتها ونجاحاتها التي ما زالت مستمرة بحيث طُرح مؤخراً عدد تموز/يوليو 2008 لمجلة "فوغ" للبيع بسعر2500$.

الكتاب سيصبح متوفراً في الأسواق بدءاً من شباط/فبراير 2019.

6- أناقة عصريّة من وحي الملكات:

يبدو أن أناقة العصر الفيكتوري عائدة إلينا عبر الشاشة الكبيرة مع فيلم "ماري ستيوارت، ملكة إسكتلندا" للمخرج جوزي رورك. من المنتظر أن ينال هذا الفيلم جائزة أوسكار، وهو سيبدأ عرضه عالمياً في شهر شباط/فبراير 2019.

أزياء هذا الفيلم اهتمت بتصميمها ألكسندرا بيرن وهي جاءت متميّزة بتصميمها الفيكتوري الذي تمّ تنفيذه بأسلوب عصري وبخامة الدنيم تحديداً.

7- سنة روستينغ:

ما زال أوليفييه روستينغ مصمم دار Balmain يسجّل النجاح تلو الآخر. وهو يحضّر حالياً لأول عرض للخياطة الراقية يحمل توقيع Balmain سيقام يوم 23 كانون الثاني/يناير 2019.

كما تمّ تكريس نجوميّته في عمر الـ33 عاماً مع وصول عدد متابعيه على موقع إنستغرام إلى أكثر من 5 ملايين وتحضير فيلم وثائقي عنه يحكي قصّة تحوّل روستينغ من طفل مُتبنّى إلى أحد ملوك الأناقة على الصعيد العالمي.