نورة آل الشيخ تعود من عسير بأفكار وألوان جديدة

استطاعت رائدة الأعمال #السعودية #نورة_آل_الشيخ أن تثبت نفسها في مجال #تصميم_الأزياء منذ بداياتها في العام 2012. وقد اعتادت أن تستمدّ إلهامها من التاريخ والحضارة السعودية بالإضافة إلى رحلاتها حول العالم لتصميم أزياء تلقى إعجاب النساء في العالم العربي وخارجه.

في التحضير لمجموعتها الخاصة بربيع وصيف 2019، بحثت نورة عن مصادر جديدة للإلهام في مدينة عسير السعودية، هي التي تؤمن بأن #الموضة أداة فعّالة جداً للتواصل بين الثقافات وقد اختبرت فعاليتها خلال مسيرتها المهنية ورحلاتها التي سمحت لها بالاحتكاك بنساء من حضارات وثقافات مختلفة.

في مجموعتها الجديدة رغبت نورة آل شيخ أن تسلّط الضوء من خلال تصاميمها على منطقة عسير السعودية التي كانت لها تجربة مميّزة معها. فقد سحرتها هذه المنطقة بجبالها الخضراء وطبيعتها الخلاّبة وغروب شمسها التي كانت لها تجربة مميّزة معه. وهي استوحت من هندستها المعمارية وأسواقها القديمة خطوطاً وألوانا حوّلتها إلى أزياء ترضي متطلّبات المرأة العصرية وتؤمّن لها الراحة وحريّة الحركة دون أن تفقد شيئاً من أناقتها.

فساتين وتنانير طويلة، سراويل ذات خصر مرتفع تحددها أحزمة عريضة، #عبايات فضفاضة ذات طابع عصري هي القطع التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة التي اختلطت فيها ألوان الأحمر والأخضر والأزرق والأبيض والأسود بأسلوب عصريّ مميّز. تعرّفوا عليها فيما يلي.