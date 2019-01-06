انطلاق أسبوع الموضة للرجال في لندن

أزاح مصممو الأزياء الستار عن أحدث تصميماتهم للرجال من البدل إلى الملابس العادية الأنيقة خلال أسبوع الموضة للرجال الذي بدأ في لندن السبت، ويستمر ثلاثة أيام.



ورغم أنه أصغر من أسبوع الموضة للنساء، إلا أن الحدث الذي يقام مرة كل عامين يجذب إلى العاصمة البريطانية متابعي الموضة الذين يحرصون على التعرف على أحدث خطوط الموضة في سوق آخذ في النمو.



وقالت شركة مينتل لأبحاث السوق إن مبيعات ملابس الرجال في المملكة المتحدة زادت أكثر من 5% لتصل إلى 15.9 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) العام الماضي مقارنة مع عام 2017.



ومن بين المصممين الذين قدموا أزياء خريف وشتاء 2019 إدوارد كراتشلي وباربور ورايبورن وقاسمي.