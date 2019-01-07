10 نجمات تربّعن على عرش الأناقة في حفل غولدن غلوب

الأناقة الهوليوودية بلغت أوجها في حفل #غولدن_غلوب بنسخته الـ76 الذي أقيم صباح اليوم في مدينة لوس أنجلوس لتوزيع جوائز تقديريّة على نجوم الشاشتين الكبيرة والصغيرة.

يفتتح هذا الحفل موسم توزيع الجوائز العالمية للعام 2019، وقد سارت على بساطه الأحمر نجمات من الصف الأول حرصن على الظهور بكامل أناقتهن للحصول على جوائز تكرّس نجاحهن وتألّقهن. تعرّفوا فيما يلي على أجمل 10 إطلالات رصدناها في هذه المناسبة:

- كالعادة كانت إطلالة #لايدي_غاغا الأكثر لفتاً للأنظار في هذا الحفل. فقد اختارت، لتسلّم جائزتها عن أغنية فيلم A star is born، الظهور بثوب طويل باللون الأزرق الليلكي حمل توقيع دار Valentino نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co. وقد جاء هذا الثوب مستوحى من ثوب آخر ارتدته النجمة جودي غرلاند في النسخة الأولى من الفيلم نفسه التي صدرت في العام 1954. ولإضفاء مزيد من الابتكار على إطلالتها لوّنت لايدي غاغا خصلات شعرها أيضاً بلمسات من الليلكي.

- تألّقت النجمة كاثرين زيتا جونز بثوب باللون الأخضر من مجموعة Elie Saab لخريف وشتاء2019. وقد نسّقت إطلالتها مع صندل ذهبي ومجوهرات تزيّنت بالماس وبحجر الزمرد الأخضر.

- تميّزت إطلالة النجمة إيمي روسوم بطابعها الرومانسي الأميري، إذ اختارت ثوباً عاري الكتفين من الول حمل توقيع دار Monique L’huillier.

- اختارت النجمة بينيلوبي كروز #إطلالة فخمة تليق بظهورها على البساط الأحمر. وقد اختلط في ثوبها قماش البروكار الأسود والفضي مع لمسات من المخمل وهو تزيّن بوردة كبيرة عند الظهر وحمل توقيع دار Ralph&Russo.

- حرصت النجمة #جوليا_روبرتس على اختيار إطلالة تبرز قوامها الرشيق تميّزت بطابعها الكلاسيكي الذي اختلط مع لمسات عصريّة. وقد حمل زيّها توقيع دار Stella McCartney البريطانيّة وتألّف من ثوب بكتف واحدة باللون البيج نسّقته مع سروال كلاسيكي أسود.

- بدت النجمة جيسيكا شاستاين متألّقة بإطلالة فاخرة من دار Burberry تميّزت بلونها الأسود وبتصميمها المبتكر المستوحى من "الغلامور" الهوليوودي.

- اختارت النجمة شارليز ثيرون إطلالتها من دار Dior، وهي تألّقت بثوب بسيط وعصريّ غلب عليه الثنائي المونوكرومي وزيّن بعقدة كبيرة عند العنق.

- بدت النجمة لوبيتا نيونغو مشرقة بثوب عاري الكتفين باللون الأزرق تميّز بتطريزه المبتكر وحمل توقيع دار Calvin Klein الأميركية.

- تبنّت النجمة آن هاثاواي موضة الطبعات الحيوانية ولكنها ارتدتها بأسلوب مبتكر، إذ اختارت ثوبها الطويل من مجموعة Elie Saab الخاصة بالأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019.

- بدت النجمة آليسون بري متألّقة بثوب من التول الأزرق دخلت عليه لمسات التطريز والشرائط المخمليّة بأسلوب مبتكر حمل توقيع دار Vera Wang.