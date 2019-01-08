هؤلاء هم النجوم الأكثر أناقة في استقبال 2019 

الأناقة ليست حكراً على النجمات في المهرجانات العالميّة، فالنجوم أيضاً يتأنّقون ويحرصون على الظهور بأفضل إطلالاتهم لدى مرورهم على البساط الأحمر. تعرّفوا فيما يلي على النجوم الذين تميّزوا بأناقتهم في حفل غولدن غلوب 2019.

- اختار النجم بيلي بورتر إطلالة دراميّة لمشاركته في حفل غولدن غلوب. وقد استغرق تنفيذ بدلته المطرّزة التي يرافقها "كاب" طويل مبطّن بالوردي حوالى 6 أشهر، وهي حملت توقيع المصمم النيويوركي راندي رام وتمّ تنسّيقها مع حذاء من Gucci.

- وصل النجم الأميركي برادلي كوبر إلى الحفل برفقة العارضة الروسيّة الحسناء آيرينا شايك. وقد اختار للمناسبة بدلة بيضاء من Gucci نسّقها مع ربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

- اعتبرت إطلالة النجم الأميركي ذات الأصول الفرنسيّة تيموتي شالامية، والبالغ من العمر 23 عاماً فقط، الأكثر إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فهو استغنى عن البدلة الرسميّة التي يتمّ اعتمادها عادةً في هذه المناسبات، ليختار إطلالة تحمل توقيع دار Louis Vuitton وتتألّف من سروال أسود وقميص رافقتها حمّالات من الباييت.

- اختار المغنّي الأسترالي ذو الأصول الجنوب إفريقيّة تروي سيفان إطلالة عصريّة أنيقة تألّفت من بدلة باللون الكحلي تزيّنت بياقة من الساتان وبخطّ أسود على جانبي السروال. وقد استبدل الحذاء الكلاسيكي الذي يتمّ ارتداؤه عادةً مع هذا النوع من البدلات بحذاء عالي الساق تزيّنه قطعة معدنيّة من الجهة الأماميّة. وقد حملت إطلالته توقيع دار Calvin Klein الأميركيّة.

- بدا الممثل البريطاني لوك إيفانس في منتهى الأناقة ببدلة حملت توقيع دار Alexander McQueen تألّفت من سروال أسود وسترة بيضاء تزيّنت بياقة من الساتان الأسود لتتناسق مع ربطة العنق ذات اللون نفسه.

- اختار الممثل الأميركي مايكل بي جوردن بدلته السوداء ذات الأسرار المزدوجة على الصدر من Burberry. وقد زيّنها ببروش ماسي من Cartier.

- تسلّم النجم الأميركي ذو الأصول المصرية رامي مالك جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل درامي سينمائي في إطلالة حملت توقيع Givenchy وتألّفت من بدلة سوداء ارتداها مع قميص وربطة عنق باللون الأبيض.

- اختار الممثل الأسترالي كودي فيرن إطلالة مثيرة للجدل حملت توقيع دار Margiela تألفّت من قميص شفّاف في القسم الأعلى منه وسروال كلاسيكي باللون الأسود.

- اختار النجم الأميركي دارين كريس اعتماد الأناقة الفرنسية لإطلالته في بدلة حملت توقيع دار Dior وتميّزت بسترتها التي تزيّنت بالأزهار البيضاء.

- اعتمد الممثل الأميركي دايف فرانكو إطلالة مميزة حملت توقيع دار Saint Laurent وتألّفت من سترة مخمليّة مطبّعة باللون الأسود تمّ تنسيقها مع سروال وربطة عنق باللون نفسه.

- حصل النجم الاسكتلندي ريتشارد مادين على جائزة أفضل ممثل في الدراما التلفزيونية. وقد اختار لتسلّم جائزته إطلالة راقية من دار Armani تألّفت من بدلة مخمليّة سوداء تميّزت بأناقتها اللافتة.