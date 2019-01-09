أناقة خاصة بالرجال في أول أسابيع موضة 2019

استقبلت مدينة لندن مؤخراً أول أسابيع الموضة لعام 2019. إنه أسبوع الأزياء الرجالية للخريف والشتاء المقبلين الذي امتد على مدى أربعة أيام، شارك خلالها 45 مصمماً بتقديم عروض وتصاميم تجسد رؤية كل منهم للأزياء الرجالية.

تابعوا فيما يلي المشاهدات التي سجلناها لدى متابعتنا لهذه العروض:

- برزت موضة التسعينيات بألوانها الجريئة وقصاتها الفضفاضة في العديد من عروض هذا الأسبوع، وأبرزها ما قدمه المصممان Liam Hodges وHussein Chalayan.

- التصاميم المستوحاة من الأزياء الرياضية من الإطلالات التي تكرر ظهورها لدى العديد من المصممين نظراً لطابعها الشبابي المريح والعصري. وقد رصدناها في عروض Iceberg، وBobby Abley.

- المعاطف الضخمة تعود إلى ساحة الأناقة الرجالية. وقد رصدناها في عدة عروض بصيغتها "الكاجوال" وبألوان أحادية ومحايدة كما في عرض Edward Crutchle.

- برع مصممو أسبوع لندن للموضة في خلط عدة خامات مع بعضها البعض بأسلوب عصري، فرأينا المخمل يتناسق مع الصوف، والجوخ في إطلالات شبابية أنيقة على طريقة المصمم Oliver Spencer.

- طبعة المربعات ستبقى على الموضة في موسم خريف 2019. وهي ستغزو المعاطف التي سيتم تنسيقها مع سراويل تتزين بالطبعة نفسها على طريقة تصاميم Pronounce.

- طبعة "الجاكارد" ظهت على الكنزات الصوفية الملونة وتم تنفيذها بأسلوب مبتكر جعلها تبدو كأنه تم محوها في بعض الأماكن كما في عرض Kent&Curven.

- الإطلالة التي تتخذ لوناً واحداً تكرّر ظهورها في العديد من عروض خريف 2019. وقد اتخذت ألواناً لم تُستعمل كثيراً في المواسم السابقة مثل اللون القرميدي واللون الأخضر العتيق كما رصدناها في عروض Fashion East وCraig Green.

- الإطلالات المستوحاة من أزياء النوم ستبقى على الموضة في خريف 2019، وخير دليل على ذلك تصاميم Astrid Andersen التي قدمت هذه الأزياء بأسلوب عصري لافت.