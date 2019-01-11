من هو المصمم العربي الوحيد المشارك بأسبوع لندن للموضة؟

إنه المصمم الإماراتي #خالد_القاسمي الذي قدّم مجموعته من الأزياء الرجالية لخريف 2019 ضمن فعاليات أسبوع لندن للأزياء الرجالية. مجموعة تميّزت بكونها قاسية مقارنةً مع الأسلوب العام للمصمم الذي يُعرف بكونه "رومانسي إيجابي" وفق نقّاد الموضة.

33 إطلالة تضمّنتها هذه المجموعة التي قال عنها القاسمي إنها ترجمة لرؤيته الحالية للمستقبل على الصعيدين الاجتماعي والثقافي.

فقد توجّهت تصاميمه للرجال العصريين الذين شبّههم برحّالة يعيشون في مجاهل المدينة ويسعون لاستكشاف المستقبل القريب، مما يفسّر حاجتهم إلى إطلالات شبابيّة عمليّة ومريحة.

بدلات رياضيّة، قمصان بيضاء تزيّنت بوجوه مرسومة، معاطف وسترات من الصوف أو الفينيل، سراويل مزيّنة بجيوب ضخمة تمّ ارتداؤها مع قمصان حيناً و"توبات" ذات طابع رياضي حيناً آخر...هذه أبرز القطع التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة.

غلبت على تصاميم القاسمي الأخيرة الألوان الكلاسيكية من كحلي، ورمادي، وبيج، وأسود، وأبيض، وبرغندي ولم يخرج عن طابعها الحيادي سوى اللون الأصفر المشرق الذي زيّن بعض الإطلالات. وقد ترافقت الأزياء مع أحذية ذات طابع "كاجوال" ورياضي، ومجموعة من الأكسسوارات منها حقائب الظهر، والنظارات الشمسيّة، والقلادات المعدنيّة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: