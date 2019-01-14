الأبيض والأسود يكتسحان إطلالات نجمات البساط الأحمر

ما زال موسم المهرجانات السينمائية العالمية في بدايته، وقد شهد مساء الأحد فصلاً جديداً من فصوله مع حفل Critics’ Choice Awards بنسخته الـ24 الذي أقيم في مدينة كاليفورنيا الأميركية.

البساط الأحمر للحفل استقبل أشهر النجوم الذين تباروا للحصول على جوائز تقديرية. وقد لفتنا اعتماد معظم نجمات هذا الحفل إطلالات تلوّنت بالثنائي المونوكرومي. فهل يكون ذلك مجرد "توارد أذواق" أم أن الأسود والأبيض هما لونا أزياء المناسبات للعام 2019؟

- يبدو أن النجمة جوليا روبرتس تميل في الفترة الأخيرة إلى الإطلالات التي تتألف من ثوب طويل ينفتح عل سروال ضيق. فقد سبق أن اعتمدت الصيحة نفسها خلال حفل "غولدن غلوبز" الذي أقيم الأسبوع الفائت. وهي تكررها في هذا الحفل أيضاً بإطلالة مونوكرومية من دار Louis Vuitton.

- تألقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بإحدى أجمل إطلالات هذا الحفل. وقد ارتدت للمناسبة ثوبا طويلا عاري الكتفين من المخمل الأسود انفتح على تنورة باللون الأبيض الناصع. وقد حملت إطلالتها توقيع Armani Prive.

- اعتمدت النجمة ماندي مور ثوباً أبيض طويلا تميز بفتحتين عند الخصر، اختارته من تصميم Michael Kors.

- اختارت النجمة كلير فوي إطلالة كلاسيكية دخلت عليها اللمسات المبتكرة بأسلوب عصري وبسيط من توقيع دار Balmain.

- تميزت النجمة إميلي بلانت بثوب أبيض طويل تزين بالتطريزات الفضية التي غطته. وقد اختارته من تصميم Prada.

- تألقت النجمة شارليز ثيرون بإطلالة معدنية لافتة تألفت من ثوب بكتف واحدة تزين بالتكسيرات وحمل توقيع Givenchy.

- اختارت ليندا كارديليني ثوباً أسود عاري الكتفين تم تنفيذه بقماش الدانتيل وتزين بالكشاكش المنسدلة من تصميم Zuhair Murad.

- اعتمدت النجمة أوليفيا مان ثوباً عاري الكتفين من Gn، زينته الكشاكش، طبعة نقاط البولكا، وحزام أسود عند الخصر.

- تألقت النجمة جودي كومير بثوب أبيض تزين بطبعة الورود وتميز بكميه الواسعين من توقيع دار Zuhair Murad.

- اختارت النجمة باتريسيا كلاركسون إطلالتها من توقيع دار Georges Chakra. وهي تألفت من ثوب أسود من التويد تزين بالتطريز الفضي على الكمين وبذيل من الموسلين انسدل على الأرض.