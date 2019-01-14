حضور أنثوي بارز في عرض "فرساتشي" للأزياء الرجالية

عرض Versace كان أكثر العروض المنتظرة خلال أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية، كونه العرض الأول الذي تنظّمه هذه الدار الإيطالية الفاخرة بعد أن تم بيعها إلى Michael Kors Holding Limited لقاء ملياري دولار.

هذه الخطوة استجلبت تسمية جديدة للدار من جانب متابعي الموضة، اختصرت اسمي Kors وVersace وحوّلتهما إلى Korsace ولكنها لم تغيّر شيئاً في أسلوبها وفلسفتها في مجال الأناقة.

52 إطلالة تضمّنها العرض الذي برز فيه الحضور الأنثوي رغم كونه خاصاً بالأزياء الرجالية. فقد تألّقت على خشبة العرض أشهر الأسماء الأنثوية في مجال عرض الأزياء أمثال كايا جيربر، بيللا حديد، إيميلي راتاجوكسكي...اللواتي ارتدين تصاميم من مجموعة Versace لما قبل خريف 2019.

التصاميم الرجالية جاءت ملوّنة، غنيّة بالزخارف، والطبعات، والأزياء التي تم ارتداؤها فوق بعضها بعضا. فقد استحضرت مصممة الدار الحالية دوناتيللا فرساتشي روح أخيها الراحل ومؤسس الدار جياني فرساتشي، لتقدم مجموعة مستوحاة من لمساته الأيقونية في مجال الموضة. وهي صرّحت أنها أرادت من خلال هذه المجموعة إبراز وجوه عديدة للرجل العصري الذي يتمتع بشجاعة أن يختار إطلالات تلبّي متطلبات تختلف بتنوّع ظروف حياته.

رجل Versace افتتح العرض بأزياء زيّنها "لوغو" كان سبق أن اعتمده الراحل جياني فرساتشي في تسعينيات القرن الماضي. أما في القسم الثاني من العرض فبرزت الألوان المشرقة ومنها الأصفر، الذي أضفى لمسات من الإشراق على الإطلالات. وقد اختلطت الطبعات فيما بينها بأسلوب مبتكر وتزيّنت الأزياء الرجالية بالعديد من الأكسسوارات كالحقائب، والدبابيس، والخواتم، والأساور، والقبعات الصوفيّة، والبروشات، والقلادات الذهبيّة.

برعت Versace في تنسيق البدلة الرمادية ذات الطابع الكلاسيكي مع لمسات مبتكرة اعتمدت شكل معطف بلاستيكي، وشاح من الحرير، أو حذاء مزيّن بالطبعات الحيوانية أو المسامير. القمصان الحريريّة حضرت بدورها وتزيّنت بالتفاصيل الذهبيّة الغالية على قلب Versace، والتي ظهرت أيضاً على ثياب الرياضة بأسلوب متجدد يرضي متطلّبات الرجل العصري. تعرّفوا على مجموعة من تصاميم Versace لخريف 2019 فيما يلي.