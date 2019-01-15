أضخم عروض ميلانو الرجالية يحمل لمسة "دولتشي أند غابانا"

قدّمت دار Dolce&Gabbana أضخم عروض خريف وشتاء 2019 ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية. فقد استمرّ العرض 28 دقيقة وتمّ خلاله تقديم 127 إطلالة تختصر رؤيّة هذه الدار الإيطالية العريقة للأناقة الرجالية.

الأزياء جاءت مستوحاة من أجواء القرن العشرين ولكنها تتوجّه بشكل أساسي إلى الرجل العصري الذي يسبر أغوار القرن الحادي والعشرين بثقة ورغبة بالتميّز في الشكل والمضمون.

افتتح العرض بمجموعة من الإطلالات التي تلوّنت بالأسود والأبيض أعادتنا إلى أجواء عشرينيّات وثلاثينيّات القرن الماضي. وهي تألّفت من بدلات ومعاطف تلتها مجموعة من الإطلالات الحريريّة المطبّعة، والتي جاءت مستوحاة من أزياء النوم الرجالية.

والبدلة الرجالية شكّلت القطعة الأبرز في هذه المجموعة، فقد ظهر قسماً محدوداً منها بطابع كلاسيكي من حيث اختيار الخامات، والقصّات، والطبعات، والألوان. ولكن القسم الأكبر جاء غنيّاً بالزخارف، وطبعات "الجاكارد" وتمّ تنسيقها مع جوارب وأحذية تزيّنت بخامات برّاقة وعقد.

خامة المخمل ظهرت بكثافة في هذه المجموعة وكذلك البروكار الذي دخلت عليه اللمسات الذهبيّة والفضيّة. وقد اختفت السترة في بعض البدلات ليحلّ مكانها المعطف، أما ربطات العنق فاتخذت شكل فراشة تزيّنت بدبابيس في بعض الإطلالات.

الأزياء "الكاجوال" التي تضمّنها العرض تميّزت بطابعها "الفينتاج" أيضاً. وقد تألّفت من سراويل عريضة تزيّنت بالمربعات تمّ تنسيقها مع كنزات زيّنتها طبعات "الجاكارد" أو"لوغو" جديد لعلامة D&G. وقد كان لبدلة "التوكسيدو" حضوراً لافتاً، حيث تميّزت بألوانها المبتكرة، وخاماتها اللمّاعة. كما لفتنا ظهور السترات والكنزات المزينة بالباييت والتي تمّ تنسيقها مع سراويل مطبّعة بالأزهار.

عن فكرة تنفيذ هذه المجموعة قال ستيفانو غابانا: "نحن نحبّ عصرنا الحالي لأنه يتميّز بالحريّة التي تسمح لكلّ منا بأن يرتدي ما يحلو له. وقد أردنا في هذه المجموعة أن نعيد استكشاف أسلوب قديم في الأناقة يقدّم للرجل العصري إمكانية إختيار أناقة جديد عليه ولكنها لا تموت أبداً." تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Dolce&Gabbana من الأزياء الرجالية لخريف 2019 فيما يلي: