هذا هو الترتيب المثالي لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

لعناية مثالية بالبشرة، لا يكفي استعمال مستحضرات العناية المناسبة ولكن يجب تطبيقها بالترتيب الصحيح أيضاً. فقد أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من النساء العصريات يستعملن على الأقل 3 مستحضرات للعناية بالبشرة في روتينهن التجميلي اليومي ويُضاف إليها مستحضرات أخرى تستعمل لعلاج المشاكل التجميلية من بثور وبقع وهالات داكنة.. فما هو الترتيب المثالي لتطبيق المستحضرات الأساسية في الروتين التجميلي اليومي؟

1- منظف البشرة

تنظيف البشرة هو الخطوة الأساسية التي يجب أن يبدأ بها الروتين التجميلي، فتخليص سطح الجلد من الإفرازات والغبار وبقايا مستحضرات الماكياج هو الطريقة الوحيدة لتحضيره لاستقبال مستحضرات العناية الأخرى.

استعملوا ضيغة المنظف التي تفضلون والتي تناسب نوع البشرة. يمكن الاختيار بين صيغة الحليب، أو الزيت، أو الجل، أو الرغوة المنظفة، فالمهم أن يتم تنظيف البشرة صباحاً ومساءً. أما موضة استعمال ماء ميسيلير لتنظيف البشرة الشائعة حالياً فقد تكون فعالة شرط تكرار عملية التنظيف بها حتى تخلو قطعة القطن المستعملة للتنظيف من أي أوساخ أو آثار للماكياج.

2- اللوشن المرطب

استعمال اللوشن ليس ضرورياً ولكنه محبذ من قبل خبراء العناية بالبشرة، فاستعماله يندرج ضمن العادات التجميلية الكورية، وهو يعمل على تفعيل نتائج كافة المستحضرات التي تستعمل بعده، فتركيبته الغنية بالعناصر المرطبة تحضر البشرة لاستقبال المستحضرات اللاحقة.

3- كريم محيط العينين

ننتظر من كريم محيط العينين أن يخفف من الجيوب والهالات الداكنة، وظهور التجاعيد. لذلك يجب تطبيقه على بشرة عارية تستفيد من فوائده المتعددة.

تركيبة كريم محيط العينين تكون عادةً رقيقة لتناسب منطقة محيط العينين الحساسة جداً، ولكن عليها أن تكون أيضاً غنية بالعناصر الفعالة التي تحافظ على شباب هذه المنطقة وتحل كل المشاكل التجميلية التي يمكن أن تطالها.

تبنوا عادة تطبيق كريم محيط العينين كل يوم وربتوه بواسطة الأصابع للمساعدة على نفاذه إلى داخل البشرة.

4- المصل

يتميز المصل عادةً بمفعوله السريع ونتائجه الباهرة، والمطلوب منه عادةً أن يوصل العناصر الفعالة المقوية والمضادة للشيخوخة مباشرةً إلى الخلايا. ولذلك، فإن معظم أنواع الأمصال لا تحتوي على مواد دهنيّة وينصح بتطبيقها قبل كريم النهار أو كريم الليل بدءاً من سن الثلاثين.

5- الكريم

يشكل تطبيق الكريم المرحلة النهائية من مراحل العناية. وقد يكون كريما خاصا بالنهار أو بالليل، أو بلسما مرمما غنيا بالعناصر المغذية التي تشكل حاجزاً حامياً لسطح البشرة ومقوياً لها بالعمق. ولا تنسوا استعمال كريم الحماية من الشمس صباحاً قبل الخروج من المنزل.