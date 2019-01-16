جربي حمام الزيت لعناية مكثفة بشعرك هذا الشتاء

إذا كنتِ تبحثين عن وسائل فعّالة للعناية بشعركِ صعب التسريح، ينصحكِ الخبراء في هذا المجال بالاستعانة بحمّامات الزيوت التي تؤمّن التغذية والترطيب التي يحتاجها الشعر الفاقد للحيوية خاصةً في فصل الشتاء.

- ما هو حمّام الزيت؟

إنه وسيلة عناية مكثّفة بالشعر يُنصح باعتمادها قبل نصف ساعة من غسل الشعر أو حتى قبل ليلة من ذلك. وهو يعتمد على مبدأ تطبيق نوع أو أكثر من الزيوت النباتية على طول الشعر من الجذور إلى الأطراف ثمّ تغليف الشعر بقبعة بلاستيكية للحمام وتركه لفترة بهدف السماح للدهون الموجودة في الزيت بتغذية ألياف الشعر.

- ما هي فوائد حمّام الزيت؟

يقوم الزيت بتغذية ألياف الشعر بالعمق مما يعزّز نموّه بشكل صحّي ويزيد من كثافته. وهو يؤمّن للشعر النعومة واللمعان كونه يقوّي أليافه ويحدّ من تقصّفه. ويساعد حمّام الزيت أيضاً على تثبيت لون الشعر المصبوغ لفترة أطول من المعتاد.

- هل يمكن اعتماد هذا العلاج لكافة أنواع الشعر؟

يتميّز حمّام الزيت بكونه علاجاً مثالياً للشعر المجعّد، والجاف، والفاقد للحيوية نتيجة تعرّضه للتمليس والتلوين المتكرّر. ولكن يمكن تطبيقه على كافة أنواع الشعر بما فيها الرقيق والدهني. على أن يتمّ تطبيقه في الحالتين الأخريين على الأطراف دون الجذور.

- ما هي أفضل الزيوت المستعملة للشعر:

يشير خبراء العناية بالشعر إلى فعالية زيت جوز الهند في هذا المجال خاصةً أن ألياف الشعر قادرة على امتصاصه بشكل جيّد. كما يتميّز زيت الخروع بفعاليته على جذور الشعر كونه يغذّي بصيلاته ويعزّز نموّه. أما زيت الأوفوكادو فيعتني بطول الشعر ويحمي أطرافه، ويتميّز زيت البروكولي بفوائده المرطّبة والمنشّطة للشعر الفاقد للحيوية كما يتمتع بقدرة على تمليس الشعر المجعّد وصعب التسريح.

- ما هي أسهل طريقة لشطف الزيت عن الشعر؟

يكفي غسل الشعر بالشامبو للتخلّص من آثار الزيت عنه، والأفضل أن يكون الشامبو خاليا من السولفات فيزيل البقايا الدهنيّة عن الشعر دون أن يثقله. أما عن الوتيرة لإجراء حمّام زيت للشعر، فيشدّد الخبراء على ضرورة اعتماده بانتظام أي مرة أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

- قناع الزيوت النباتية:

لتحضير قناع مرمّم ومرطّب للشعر غنيّ بالزيوت النباتية، اخلطوا ملعقتين من زيت الأوفوكادو (يقوّي الشعر، ينعّمه، ويعزّز نموّه)، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند (يقوّي الشعر ويحميه)، ملعقة كبيرة من زيت البروكولي (يملّس الشعر ويحافظ على لمعانه)، ملعقة كبيرة من جل الصبار (يرطّب الشعر وفروة الرأس)، و5 نقاط من زيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي. طبّقوا هذا الخليط من جذور الشعر إلى أطرافه واتركوه لمدة ساعة قبل شطفه بالماء ومن ثم غسل الشعر بالشامبو.