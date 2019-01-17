الرياح في مجموعة Iseey Miyake الجديدة

ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي للخريف والشتاء القادمين، قدمت دار Issey Miyake اليابانية مجموعتها المستوحاة من الرياح حول العالم، وهي مجموعة خفيفة الظل تعكس أزياء شاب يحب التجول في شوارع المدن الكبرى دون حقيبة يدوية أو حقائب الظهر، فبدا العارضون وكأنهم مثل المطربين الذين يتمايلون على المنصة.

واستخدم المصمم طريقة الحياكة التقنية في انتقاء الأقمشة مثل التويد والبوكار. أما الأكسسوارات فاقتصرت على الأحذية الرياضية والنظارات الشمسية الشبابية.

وتراوحت الألوان بين الأصفر والبرتقالي والفوشيا، وهي ألوان تستخدم عادة في المجموعات الصيفية.