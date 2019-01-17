مصممة ميغان ماركل المفضّلة تهتم بأناقة الأمير هاري

تشارك كلير وايت كيللر، مصممة دار Givenchy للمرة الأولى في فعاليات #أسبوع_باريس للأزياء الرجالية من خلال مجموعة من التصاميم قدّمتها في مشغل الدار الواقع في جادة جورج الخامس الباريسية الشهيرة.

في أجواء تعبق بحضور ورائحة أزهار "الجيبسوفيلا" البيضاء الرقيقة، قدّمت Givenchy تصاميمها الرجالية الخاصة بخريف 2019، والتي جاءت مستوحاة من أناقة سبعينيّات وتسعينيّات القرن الماضي.

برز اسم #كلير_وايت_كيللر مؤخراً على البساط الأحمر للمهرجانات العالمية، حيث وقّعت تصاميم العديد من النجوم أمثال: بلرادلي كوبر، إدريس إلبا ورامي مالك...وكان لمع نجمها خلال العام 2018 عندما صمّمت ثوب زفاف ميغان ماركل وأصبحت مصممتها المفضّلة. ويُقال إنها أصبحت تهتمّ أيضاً بأناقة الأمير هاري.

هذه المجموعة هي أولى المجموعات الرجالية التي تصممها كلير وايت كيللر منذ استلامها مهام الإدارة الإبداعية في دار Givenchy خلال العام 2017. وهي قالت في هذا المجال: "في الفترة الأخيرة أجد نفسي أنتقل باستمرار بين أزياء الكوتور والخياطة الجاهزة وبين الأزياء النسائية والرجالية".

تعود دار Givenchy في هذه التصاميم إلى القصات الكلاسيكية التي تختلط مع طابع "الروك" حيناً واللمسات المبتكرة حيناً آخر. وقد تضمّنت المجموعة بدلات بقصّات ضيّقة وألوان صارخ، سترات منتفخة ذات طابع "كاجوال"، كنزات صوفية ذات ياقات مرتفعة، وسراويل ذات أقدام واسعة. أما المعطف فشكّل القطعة الأساسية في هذه المجموعة وتمّ تنفيذه بخامات متنوّعة وألوان تراوحت بين الكلاسيكي والمبتكر. تعرّفوا فيما يلي على بعض إطلالات مجموعة Givenchy الرجالية لخريف 2019 فيما يلي: