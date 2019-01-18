أغرب الأزياء الرجالية في أسبوع باريس للموضة

يعتقد البعض أن الأزياء الرجالية تميل عادةً إلى الطابع الكلاسيكي أو "الكاجوال" مع الاحتفاظ على الحياديّة في الحالتين. إلا أن الأزياء الغريبة التي رصدناها خلال فعاليات أسبوع باريس للأزياء الرجالية الذي يُقام حالياً في العاصمة الفرنسية خير دليل على أن لا حدود للابتكار في مجال الموضة، وأن الأفكار الغريبة قد تجد مكاناً لتفيذها في مجال الأزياء الرجالية أيضاً. تعرّفوا على بعض أغرب الإطلالات التي رصدناها فيما يلي:

موضوع يهمك تشارك كلير وايت كيللر، مصممة دار Givenchy للمرة الأولى في فعاليات #أسبوع_باريس للأزياء الرجالية من خلال مجموعة من... مصممة ميغان ماركل المفضّلة تهتم بأناقة الأمير هاري العربية ستايل

- إلى أجواء أوروبا في القرن السابع عشر تحملنا مجموعة تصاميم Undercover لخريف 2019. فقد تضمّنت أزياء وأكسسوارات من وحي إطلالات الفرسان التي أصبحت مبتكرة في عصرنا الحالي، مما جعلها أحد أكثر العروض غرابة ضمن أسبوع باريس للأزياء الرجالية.

- لمسات من الإيجابية حمّلها فيرجل آبلو، المدير الإبداعي للأزياء الرجالية في دار Louis Vuitton، لمجموعته من الأزياء الخاصة بخريف 2019. وقد أهدى عرضه لأسطورة الغناء مايكل جاكسون كتحيّة إلى رؤيته الإنسانيّة. أما أغرب تصاميمه فقد جاءت على شكل معطف تمّ تنفيذه بخامة معدنيّة فضيّة وتمّ تنسيقه مع سروال وحذاء باللون الرمادي بالإضافة إلى نظارات شمسيّة وحقيبة سفر.

- شكّل المعطف القطعة الأبرز في عرض Raf Simons للأزياء الرجالية الخاصة بخريف 2019. وقد جاء بأحجام ضخمة وألوان مشرقة ومبتكرة، أما أغربها فكان معطفاً تزيّن بالطبعات الحيوانية ورسومات على شكل صور فوتوغرافية.

- لفتنا في مجموعة Vetments تغطية وجوه العارضين في العديد من الإطلالات التي جاءت ذات طابع "كاجوال" مريح. حتى إن بعضها جاء مستوحى من أزياء النوم وترافق مع معطف يصلح لداخل المنزل أكثر من خارجه.

- انفجار لونيّ عرفته مجموعة Walter Van Beirenbonck التي جاءت مستوحاة من أجواء السيرك. وهي تألّفت من 39 إطلالة تميّزت بغرابة انسحبت على خامات الأزياء، تصاميمها، وحتى على إطلالات العارضين وتسريحاتهم.

- رحلة عبر الزمن حرص على القيام بها بيير باولو بيسولي المدير الإبداعي لدار Valentino. وهو زيّن العديد من تصاميمه وخاصةً المعاطف برسومات تتخذ أشكال صحون طائرة ولكنه حافظ على كلاسيكية الخامات والقصّات.

- السراويل الجلديّة حضرت بكثافة في مجموعة Acne Studios. وقد تمّ تنسيقها مع سترات ومعاطف وبلوزات ذات تصاميم وألوان وخامات مبتكرة. حتى إنه تمّ تنسيق أحدها مع "توب" على شكل معطف "بانشو" تزيّنه الشراريب الطويلة.

- اعتمدت مجموعة Dries Van Noten على إعادة إحياء موضة Tie Dye التي تذكّر بجماعات "الهيبيز". وهي أعادت تقديمها بأسلوب مبتكر وعصري، بحيث زيّنت المعاطف والقمصان والسراويل وحتى البدلات الرجالية.

- تتميّز دار Casablanca بكونها من الوافدين الجدد إلى أسبوع باريس للموضة. وهي كما يدّل اسمها تبحث عن مصادر للوحي لها في مدينة الدار البيضاء المغربيّة، وتتضمّن مجموعتها لخريف 2019 العديد من التصاميم الغريبة منها سروال وسترة من الدنيم باللون الوردي الفاتح تزيّنت برسومات اتخذت شكل هواتف قديمة وعناقيد من العنب.