30 نوعا من الطعام قادرة على حل مشاكلنا التجميليّة

تتميّز بعض أنواع الطعام بفوائد تجميليّة أثبتت فعاليتها في مجال العناية بالبشرة والشعر. تعرّفوا فيما يلي على 30 نوعاً من الطعام يمكن الاستعانة بها لترطيب الجلد وتغذيته بالإضافة إلى العناية بالشعر وحل العديد من المشاكل التي تعكر صفو جمالنا.

1- الطماطم: تُطبق موضعياً لمحاربة حب الشباب وحل مشكلة توسيع مسام البشرة.

2- الخيار: يمكن الاستعانة بدوائر الخيار لعلاج الهالات الداكنة المحيطة بالعينين.

3- الزبادي: استعينوا به لتهدئة ضربات الشمس التي تتعرّض لها البشرة.

4- بقايا القهوة: استعملوا التفل الذي يبقى في قعر ركوة القهوة لتحضير خلطة مضادة للسيليوليت.

5- زيت الزيتون: غمّسوا أظافركم في زيت الزيتون لتقويتها وتغذية الجليدات المحيطة بها.

6- قشر الموز: افركوا أسنانكم بالجهة الداخلية من قشر الموز للمساعدة على تبييضها.

7- الكريما الطازجة: اخلطوا القليل من الكريم الطازجة مع بعض الزيت النباتي وعصير الليمون لتحضير كريم مرطّب ومغذّي لجلد اليدين.

8- الخل الأبيض: أضيفوا القليل من الخل الأبيض إلى ماء شطف الشعر لجعله أكثر قوة ولمعانا.

9- الملح الخشن: ضعوا حفنة من الملح الخشن في وعاء من الماء الفاتر وانقعوا بها القدمين لمدة ربع ساعة للتخفيف من التعب والثقل بالقدمين.

10- الأفوكادو: اهرسوا حبّة ناضجة من الأفوكادو واخلطوها مع القليل من عصير الليمون لتحضير قناع مرطّب للشعر بالعمق.

11- بياض البيض: أضيفوا بياض البيض إلى الأقنعة المنزلية التي تحضّرونها للعناية بالبشرة الدهنيّة، فهو يخفّف من إفرازاتها.

12- الليمون الهندي: لتوحيد لون البشرة يمكن الاستعانة بالقليل من عصير الليمون الهندي تطبّقونه على البشرة بواسطة قطعة قطنيّة.

13- العسل: أضيفوا القليل من العسل إلى أقنعة العناية بالبشرة والشعر فمفعوله المرطّب والمضاد للالتهابات مفيد جداً في هذا المجال.

14- الفراولة: افركوا نصف حبة من الفراولة على بشرة الوجه للحصول على مفعول مقشّر ومعزّز للإشراق.

15- خل التفاح: اخلطوا القليل من خل التفاح مع الماء للحصول على تونر ينقّي البشرة وينعّمها.

16- عصير الليمون: يساعد هذا العصير على تفتيح البشرة وإزالة البقع عند تطبيقه مباشرةً على البشرة أو إضافته إلى الخلطات التجميلية.

17- البطاطا: تساعد دوائر البطاطا لدى تطبيقها على العينين في حلّ مشكلة الجيوب.

18- الملح البحري: استعملوه مكان معجون الأسنان للحصول على ابتسامة مشرقة.

19- الليمون: مرروا دوائر من الليمون على بشرة الوجه ثم اشطفوها بالماء لإزالة الزوان وتنظيف مسام البشرة.

20- الشوفان: اخلطوا الشوفان مع القليل من الحليب الساخن للحصول على قناع منعّم للبشرة.

21- الكركم: أضيفوا بودرة الكركم إلى الخلطات التجميلية بهدف المساعدة على إزالة شوائب بشرة الوجه.

22- صفار البيض: ضعوا صفار البيض في الأقنعة التي تحضّرونها لتغذية الشعر الجاف.

23- طحين الذرة: استعملوا طحين الذرة في الخلطات التي تعالج مشكلة الشعر الدهني.

24- الشمندر: اخلطوا عصير الشمندر مع القليل من زيت جوز الهند لتحضير مستحضر يقوم بمهام ظلال للخدين.

25- الجزر: أضيفوا الجزر المبروش إلى الأقنعة التي تحضّرونها لإضفاء لمسات من الحيوية على البشرة.

26- الشاي: يمكن استعمال نقيع الشاي لتسمير البشرة، فلا تترددوا في تجربته.

27- السكر: أضيفوا السكر إلى الخلطات المقشّرة للشفاه بهدف الحفاظ على نعومتها ونضارتها.

28- الأناناس: لإضفاء الإشراق على البشرة مرروا قطعاً من الأناناس عليها.

29- القرفة: أضيفوا مسحوق القرفة إلى الشامبو والبلسم للمساعدة على تفتيح لون الشعر.

30- طحين الحمص: يساعد هذا الطحين على التخلّص من الشعر الزائد في الوجه لدى إضافته إلى الخلطات التجميلية.