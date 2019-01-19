130 فستانا لكاترين دونوف من تصميم إيف سان لوران في مزاد

يُعرض فستان مطرز ارتدته الممثلة الفرنسية كاترين دونوف عندما قابلت المخرج ألفريد هيتشكوك للمرة الأولى عام 1969 من بين عشرات الفساتين الأنيقة التي ستطرح للمزاد الأسبوع المقبل في باريس، حيث من المقرر أن تشارك نجمة السينما الفرنسية بمجموعتها من فساتين إيف سان لوران.

وسيعرض قرابة 130 فستانا فريدا من إبداع المصمم الراحل لدونوف التي كانت صديقة مقربة، للبيع في مزاد بدار كريستيز يوم 24 يناير/كانون الثاني. وتشمل هذه الفساتين فستانا ذهبي اللون ارتدته دونوف لإحدى حفلات الأوسكار. ومن المتوقع أن يباع هذا الفستان بما يقارب الـ3400 دولار.

وقررت دونوف وهي من محبي الموضة وكثيرا ما تشاهد في عروض الأزياء في باريس، بيع الفساتين بعد أن باعت منزلا في نورماندي بشمال فرنسا كانت تخزنها فيه لعقود.

وقالت فرانسوا دي ريكليه رئيس دار كريستيز في فرنسا: "عندما وجدت نفسها تملك كل هذه الملابس، لم يكن لديها خزانات كبيرة بما يكفيها كلها".

ولم تحدد دونوف (75 عاماً) إن كانت الأموال التي ستجمع من بيع الفساتين ستخصص لأي غرض.