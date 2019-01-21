غرائب "شياباريلي" تفتتح أسبوع باريس للخياطة الراقية

افتتحت دار Schiaparelli أولى عروض أسبوع باريس للخياطة الراقية الذي يُقام حالياً في العاصمة الفرنسية، ويمتد بين 21 و24 من الشهر الجاري. وقد شكّلت المجرّات والحدائق الملوّنة مصدر الوحي الأساسي لمجموعة الدار الخاصة بربيع وصيف 2019.

اختار #بيرتران_غويون الذي يشغل منصب المدير الإبداعي في دار Schiaparelli أن يرسم من خلال مجموعته الجديدة صورةً لعالم حالم تتزيّن سماؤه بالنجوم وأرضه بالأزهار، عالم يزخر بالأحجام الضخمة والألوان المشرقة التي تضفي أبعاداً جديدة ومبتكرة على الإطلالات.

تألّفت المجموعة من 45 تصميماً تضمّنت أثواباً تزيّنت بالكشاكش والريش، تايورات ملوّنة ومرصّعة بالباييت والتطريز، فساتين متعددة الألوان، بدلات تغزوها الأزهار الملوّنة. وتمّ تقديمها جميعاً بأسلوب مفعم بالأناقة، يجمع بين الغرابة والمرح. كما تمّ تنسيق العديد منها مع أحذية "بوتس" مستوحاة من طراز أزياء الغرب الأميركي مما عكس تناقضاً مع الطابع المترف للأزياء الراقية.

استعاد بيرتران غويون روحيّة مؤسسة الدار إلسا شياباريلي التي تميّزت بتصاميمها المبتكرة وأكسسواراتها الغريبة. وهو اعتمد رسوماً وتطريزات تمثّل الكواكب، والأقمار، والنجوم على المعاطف، والسترات، والأثواب الخاصة بالمناسبات والسهرات. كما نفّذ العديد من الإطلالات بطبقات من الأورغنزا والتول، وحرص على أن يختتم عرضه بإطلالة مميّزة قدمتها العارضة البريطانية الشهيرة إرن أوكونور (البالغة من العمر 40 عاماً) والتي ارتدت ثوباً ملوّناً تزيّن بالكشاكش الضخمة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Schiaparelli من الخياطة الراقية للربيع والصيف المقبلين فيما يلي: