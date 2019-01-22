أزياء "الكوتور" تدخل إلى السيرك مع "ديور"

قد يعتقد البعض أن السيرك هو آخر مكان ممكن أن نرى فيه أزياء راقية يتطلّب تنفيذها ساعات طويلة من العمل اليدوي المتقن، ولكن ماريا غرازيا كيوري التي تشغل منصب المديرة الإبداعية في دار Dior ليست من هذا الرأي. فقد استحضرت أجواء السيرك بكل تفاصيلها في عرضها الخاص بأزياء الكوتور لربيع وصيف 2019 الذي تم تقديمه أمس ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

68 إطلالة ظهرت بها عارضات Dior على خلفية ألعاب بهلوانية مذهلة لمجموعة من لاعبات الجمباز المحترفات، تحت خيمة نُصبت للمناسبة بهدف استحضار روحية السيرك المفعمة بالحيوية والمرح.

موضوع السيرك ليس بجديد على Dior، فمؤسس الدار السيد كريستيان ديور كان معروفاً بشغفه بهذا العالم وبكونه متابعاً لعروض سيرك الشتاء الباريسي. وهو إستلهم من أجوائه العديد من تصاميمه. أما ماريا غرازيا كيوري، فقد بحثت عن مصادر إلهام جديدة لها في أجواء السيرك الفيكنوري لتقدّم مجموعة من التصاميم تختلط فيها الأناقة العصرية بالبريق المترف.

ثنائي الأسود والأبيض غلب على العديد من إطلالات هذه المجموعة، أما اللمسات المعدنية الذهبيّة والفضيّة، فقد تكرر ظهورها على شكل أثواب طويلة مكسّرة وفساتين قصيرة تم ارتداؤها فوق جوارب براقة.

دخلت العقد والياقات الكبيرة المزيّنة بالكشاكش على العديد من التصاميم، كما تكرّر ظهور الطبعات المخطّطة والتطريزات المستوحاة من أجواء السيرك. وهي بدت في بعض الحالات كما لو أنه تم وشمها على الجلد.

اللمسات البراقة انسحبت أيضاً على أغطية الرأس التي ارتدتها العارضات وترافقت مع غشاء شبكي غطى الوجه أيضاً.

كما رصدناها على الأحذية التي تم ارتداؤها مع جوارب قصيرة وسميكة.

فقد استطاعت ماريا غرازيا كيوري أن تثبت مرة جديدة، من خلال هذه المجموعة، أنها قادرة على محاكاة متطلّبات المرأة العصرية في الحصول على أناقة فاخرة تحمل في طيّاتها قصص نجاح أنثويّة باهرة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Dior من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2019 فيما يلي.