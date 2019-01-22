ماري أنطوانيت تعود إلينا بتصاميم عصريّة مع جورج حبيقة

شارك المصمم جورج حبيقة بفعاليات أسبوع باريس الخاص بالأزياء الراقية. وقد عرض بهذه المناسبة مجموعته من أزياء "الكوتور" الخاصة بربيع وصيف 2019، فاستحضر أجواء قصر فرساي المترفة وقصص الحب في عهد الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت.

موضوع يهمك قد يعتقد البعض أن السيرك هو آخر مكان ممكن أن نرى فيه أزياء راقية يتطلّب تنفيذها ساعات طويلة من العمل اليدوي المتقن، ولكن... أزياء "الكوتور" تدخل إلى السيرك مع "ديور" العربية ستايل

نسج حبيقة تصاميم هذه المجموعة من حكايا أشهر ملكات فرنسا ليدور في فلك من الإثارة والأناقة. وقد حرص على ترجمة مفاهيم الرقة والترف بأسلوب متجدّد في أزيائه من خلال قصّات دقيقة جاءت مستوحاة من تصميم حدائق قصر فرساي، والطابع الباروكي للجناح الخاص بالملكة، والزخارف الشبكيّة التي تميّز قصر "تريانون" الشهير.

استطاع حبيقة أن يجمع ببراعته المعهودة وأسلوبه العصري بين الأناقة الفاخرة وما تختزنه الطبيعة من جمال. وهو استعان بالقصّات المتنوّعة وأقمشة الأورغنزا والموسلين الحريري وساتان دوشيس والبروكار والكريب كونها كانت الأكثر استخداماً خلال العصر الذهبي لقصر فرساي.

تلوّنت تصاميم هذه المجموعة بمروحة باستيليّة مستوحاة من نقاط الماء التي تتراقص في نوافير الحدائق الملكيّة. وهي تزيّنت بتطريز يدوي تمّ تنفيذه بدقّة عالية في مشاغل الدار، واتخذ أشكال الزنبق وبريق الثلج وتشابك الأغصان الخضراء. أما النتيجة فجأت على شكل مشهد مثاليّ تختلط فيه الأحلام بالابتسامات والحفلات بالشعر.

ثوب الزفاف الذي اختتم به جورج حبيقة عرضه يروي قصة عشق رومانسيّة مرصّعة بالكريستال. وقد زيّنه المصمم بخطوط انسيابية مستوحاة من سحر العصر الملكي بالإضافة إلى زخارف ونقوش تستحضر فخامة القصور العريقة.