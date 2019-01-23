5 عروض لافتة في اليوم الثاني من أسبوع باريس للموضة

بعد نجاح منتظر حقّقه اليوم الأول من أسبوع باريس للأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2019 الذي يُقام حالياً في العاصمة الفرنسيّة، حقّق اليوم الثاني مجموعة من المفاجآت وقد لفتتنا 5 عروض استحقّت أن نتوقّف عندها:

- أهلاً بكم في فيللا شانيل:

فتحت فيللا شانيل أبوابها لتقديم مجموعة ربيعيّة أنيقة في غياب المدير الإبداعي للدار كارل لاغرفيلد نتيجة إصابته بالتعب كما صرّحت الدار في بيان مقتضب أصدرته.

توسّطت مكان العرض بركة سباحة كبيرة بدت في خلفيتها جدران فيللا فاخرة تشبه تلك التي نجدها في الجنوب الفرنسي. وقد اختالت العارضات في هذا الديكور المشرق بإطلالات باستيليّة منعشة تألّفت من أثواب طويلة، تنانير منفوخة، فساتين يزيّنها الريش، وأزياء من التويد ذات طابع عصريّ لافت. كما برزت العديد من التايورات والأثواب بلونيّ الأسود والأبيض دخلت عليها الأزهار والكشاكش بأسلوب مبتكر.

طراز ثمانينيّات القرن الماضي خيّم على إطلالات العارضات وانسحب على التسريحات والماكياج القوي أيضاً.

- جيامباتيستا فالي الإيطالي يحتفل بالأناقة الفرنسيّة:

اختارت دار Giamattista Valli الإيطالية أن تحتفل خلال عرضها بالأناقة الفرنسيّة، رغم بقائها وفيّة لخطّها في مجال الأزياء. فقد غزت الكشاكش هذه المجموعة على كل المستويات، إذ رأيناها تزيّن الكتفين، والكمّين، والتنانير بأسلوب رومنسي عصري يلقى استحساناً كبيراً من جانب النقّاد ومحبّات هذه الدار الفاخرة.

بحث المصمم جيامباتيستا فالي عن مصادر وحي له في أعمال المصمم الفرنسي الراحل إيف سان لوران. ويبدو أنه انطلق من صورة التقطها المصور الشهير هيلموت نيوتن لعارضات في محترف سان لوران ومن قبعات على شكل طرابيش سبق أن اعتمدها.

- لمسات آسيوية من أرماني بريفيه:

الأجواء الآسيويّة شكّلت مصدر الوحي الأساسي لمجموعة Giorgio Armani Prive، فجأت التصاميم غنيّة بخاماتها، وتفاصيلها، وألوانها. وقد لفتتنا العارضات بإطلالات تزيّنت بالكشاكش، السراويل المعدنيّة، الأثواب المغطّاة بالباييت، تصاميم تشبه رداء الكيمونو، طبعات من عصر "الأرديكو"، وقبّعات مبتكرة تزيّنت بكشاكش من التول.

أما الحضور في الصفوف الأولى فكان غنيّاً بدوره مع أسماء نجمات عالميات مثل: سيلين ديون، أوما ثورمان، داكوتا فانينغ، جوليات بينوش، وآمبر هيرد.

- خياطة راقية عمليّة بطابعها من جيفنشي:

أرادت كلير وايت كيللر المديرة الإبداعية في دار Givenchy لمجموعتها الخاصة بربيع وصيف 2019 أن تكون ذات طابع عملي لا يتعارض مع فخامة الأقمشة والطابع المترف الذي يفرضه عالم "الكوتور".

وهي اعتمدت في ثالث مجموعاتها للدار على القصّات العصريّة، فخامة الأورغنزا، الشراريب الحيوية، اللمسات الجلديّة وأناقة الدانتيل لتقديم إطلالات من المنتظر أن نراها قريباً على البساط الأحمر للمهرجانات العالمية.

- رامي قاضي في عرضه الباريسي الأول:

قدّم المصمم اللبناني رامي قاضي عرضه الباريسي الأول في اليوم الثاني من أسبوع الموضة. وقد حمل معه لمسات من جذوره الشرقيّة ليضيفها إلى إطلالات ذات طابع عصري تميّزت بقصّاتها المتجددة واللمسات المعدنيّة التي زيّنتها.

عرض رامي قاضي كان فاخراً بكل تفاصيله، فقد أقيم في فورسيزنس أوتيل جورج V في باريس وافتتحته العارضة الكندية الشهيرة كوكو روشا، أما الأزياء فتميّزت بخاماتها الراقية وتنفيذها المتقن.