إيلي صعب يستلهم مجموعته الجديدة من حكايات عروس البحر

إلى عوالم الجزر الكريبية بشواطئها الرمليّة وبحارها النقيّة، يحملنا المصمم إيلي صعب في مجموعة Vida Paraiso الخاصة بربيع وصيف 2019، والتي قدّمها يوم أمس الأربعاء ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية.

برع صعب في تحويل عارضاته إلى حوريّات تزيّن بتصاميم تفيض أنوثة وأناقة. وقد حرص على تنفيذ أزيائه بخامات رقيقة مثل التول، والساتان، والأورغنزا، والتفتا القزحيّ، أما ألوانها فعكست ظلالاً من الأزرق، والوردي، والأحمر بالإضافة إلى تموّجات فضيّة وذهبيّة لامعة تحت أشعة الشمس الممتدة فوق مساحات من الرمل الوردي.

52 إطلالة قدّمها إيلي صعب، وقال عنها: "أردت من خلال هذه المجموعة أن أحتفل بسحر الأنوثة، وأعبّر عن البريق والغلامور من خلال تصاميم تُبرز السحر الأنثويّ بكل الاحترام الذي أكنّه له".

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تصاميم صعب جاءت أشبه بقصائد بحريّة يروي كل منها حكايات سحريّة تحرّك أعماق البحار. وهي تزيّنت بتموّجات وتطريزات على شكل شعاب مرجانيّة، وقصّات تجويفيّة تشبه الأصداف البحريّة، وزخرفات وألوان متغيّرة، وأزهار متمايلة بخفّة الريش، وأقمشة مرسومة يدوياً تدعونا إلى الغوص في عالم من الرفاه والترف.

من نقاء المياه الماسيّة وغنى الأعماق البحريّة، استوحى إيلي صعب الأكسسوارات التي رافقت أزياءه. وهي تضمّنت أقراطاً تميّزت بتصميمها غير المتماثل، وأحجاراً مائيّة استخدمت لتزيين الأحزمة المعدنيّة والأساور والخواتم الكبيرة. كما ترافقت العديد من الإطلالات مع نظارات شمسيّة ضخمة بدت كأنها مستوحاة من شكل نظارات الغوص.

وقد اختتم صعب عرضه بظهور لافت لعروس البحر كما يراها بثوبها المصنوع من التول السكّري الذي تزيّن بأحجار الكريستال وبتطريزات غنيّة فضيّة وذهبيّة. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة دار Elie Saab من الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين.