لماذا بكت سيلين ديون في عرض فالنتينو؟

"المرأة-الوردة" تفتّحت في استقبال الربيع خلال عرض دار Valentino الذي تمّ تقديمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية. في الصفوف الأمامية للعرض رصدنا حضور مجموعة من كبار المصممين أمثال راف سيمونز، كلير وايت كيللر، جيامباتيستا فالي، كريستيان لوبوتان، ومؤسس الدار فالنتينو غارافاني الذي لم يستطع إخفاء تأثره فيما بدت النجمة سيلين ديون الحاضرة أيضاً متأثرة وهي تمسح دموعها لدى تحيّتها للمدير الإبداعي في الدار بيير باولو بيسولي وهي تقول له: "لقد أعدت للنساء جمالهنّ".

65 إطلالة، حملت كل منها اسم زهرة، تضمّنها هذا العرض الذي شكّل احتفالاً بالإبداع في التصميم، والمهارات اليدويّة، واستيقاظ الطبيعة من سُباتها الشتوي، وجمال المرأة. فقد اكتست إطلالات Valentino بالأزهار والورود الملوّنة التي انتقلت من الأثواب المنفوشة إلى الجوارب، وحتى إلى ماكياج العارضات الذي تزيّن ببتلات الأزهار ونفّذته خبيرة الماكياج الشهيرة بات ماكغراث.

الأكمام الضخمة، التصاميم متعددة الطبقات، الكشاكش والعقد الكبيرة حضرت جميعها لتحوّل امرأة Valentino إلى زهرة أيقظتها عودة الربيع، فارتدت الألوان الحيوية والمشرقة كالوردي، والبرتقالي، والأصفر، والليلكي، والأخضر، والأزرق. أما الأقمشة المستعملة في تنفيذ الإطلالات، فتنوّعت بين الساتان، والتافتا، والأورغنزا، والدانتيل.. وجاءت القصّات واسعة بمعظمها لإضفاء المزيد من الضخامة على الإطلالات.

عرض Valentino اعتُبر الأكثر إبهاراً حتى الآن في أسبوع الموضة الباريسي. وقد تطلّب تنفيذ بعض إطلالاته أكثر من 100 ساعة من العمل اليدوي الدقيق في مجال التصميم، والخياطة، والتطريز. تعرّفوا على بعض إطلالاته فيما يلي: