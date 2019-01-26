هذه أغرب فكرة تحوّلت إلى أزياء على يد المصمم طوني ورد

تتنوّع الأفكار التي يستلهم منها المصممون لتنفيذ مجموعاتهم من الخياطة الراقية، وإذا كان بعضهم يميل إلى الكلاسيكية في هذا المجال نجد أن البعض الآخر يبحث عن أفكار مبتكرة ويعمل على تطويرها لتتحوّل إلى أزياء يتطلّب تنفيذها ساعات طويلة من العمل الحرفي. أما أغرب الأفكار التي رصدناها خلال فعاليات أسبوع #باريس للموضة فكانت تلك التي اعتمدها المصمم #طوني_ورد في مجموعته الخاصة بربيع وصيف 2019.

انطلق المصمم من تركيبة أجنحة اليعسوب Dragonfly لتنفيذ 38 إطلالة فاخرة تجتمع فيها الرقة والأناقة مع الطابع العصري. وهو قال عندما سُئل عن سبب اعتماد هذه الفكرة الغريبة كمصدر إلهام رئيسي لمجموعته الجديدة من الأزياء الراقية: "أعجبني واقع كونهم وحيدين ويبرزون جرّاء تدفقهم الإبداعي".

هذا التفرّد والتميّز ترجمه ورد من خلال #تصاميم ارتسمت خطوطها الهندسيّة على شكل هياكل أجنحة، ظهرت أيضاً في التطريز وفي اكسسوارات الرأس التي حملت توقيع المصممة يانا ماركوفا.

برع المصمم في المزج بين صلابة بعض الأقمشة وانسيابية الخامات الشفّافة. وهو ترجم حيوية حركة اليعسوب بشكل هياكل حسيّة جعلت التصاميم تتحرّك بسلاسة عند كلّ خطوة، فاستعمل الساتان، والموسلين، والحرير، والدانتيل...في تصاميم قريبة من الجسم تزيّنت بتطريزات وتفاصيل اتخذت من الأجنحة فكرةً أعطتها بعداً حيوياً رقيقاً.

تدرّجت لوحة الألوان ثلاثية الأبعاد من الأرجواني العميق إلى الأخضر الزمردي، وتداخلت فيها بعض الألوان الباستيليّة التي أضفت تموّجاً على القماش مما عكس مظهر اليعسوب وأجنحته. أما عروس طوني ورد، فاختارت لثوبها الضيّق اللون الأبيض الناصع. وقد ترافق مع تنورة واسعة انسدلت من الخلف وتزيّنت بتطريزات على شكل أجنحة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة طوني ورد من أزياء الكوتور للربيع والصيف المقبلين فيما يلي: