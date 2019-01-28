هل تحوّلت لايدي غاغا إلى أيقونة موضة في العام 2019؟

ما زال موسم المهرجانات والجوائز العالميّة في بدايته، أما أحدث محطّاته فكانت مساء أمس مع حفل SAG Awards الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وسجّل مشاركة العديد من النجمات العالميّات بأناقة عصريّة لافتة تبتعد عن الابتذال واللمسات المجنونة التي تفاجئنا عادةً في مناسبات مماثلة.

- بدت لايدي غاغا من بين الأكثر أناقة في هذا الحفل. وقد اعتمدت ثوباً أبيض طويلاً من توقيع Dior Couture من مجموعة الخياطة الراقية للدار التي قدّمتها الأسبوع الفائت في باريس. وقد لفتتنا هذه النجمة في الفترة الأخيرة بابتعادها عن الإطلالات المثيرة للجدل التي عُرفت بها واختيارها أزياء تحوّلها إلى أيقونة موضة في وقت تمّ ترشيحها مؤخراً لنيل ثمانية جوائز أوسكار عن فيلمها الأخير A star is born.

- تألّقت النجمة آمي أدامز بثوب أسود طويل عاري الكتفين حمل توقيع دار Celine وتميّز بالكشاكش المبتكرة التي زيّنته.

- تألّقت العارضة يارا شاهدي بإطلالة باللون الزهري الفاتح من Fendi. وقد تألّفت أزياؤها من جامبسوت من الباييت ارتدت فوقه رداءً شفافاً من التول تزيّن بالتطريز.

- اختارت النجمة إميلي بلانت ثوباً وردياً تزيّن بكشاكش مبتكرة وحمل توقيع دار Michael Kors. وهي نسّقته مع مجوهرات ماسيّة وحقيبة فضيّة.

- تألّقت النجمة ماندي مور بثوب أسود عاري الكتفين من Jason Wu تميّز بالتطريز الناعم على الكتفين.

- اختارت النجمة رايتشل وايز ثوباً بكتف واحدة من المخمل الأسود تزيّن بحزام معدنيّ وشراريب في القسم الأسفل منه. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Givenchy.

- النجمة صوفيا بوش تألّقت بثوب وكاب من التول الأسود المزيّن بنقاط البولكا البيضاء من توقيع Monique L’huillier.

- اختارت النجمة إيما ستون إطلالة عصريّة حملت توقيع دار Louis Vuitton تألّفت من سروال أسود ذات خصر مرتفع وقميص ذهبيّ تزيّن بعقدة عند العنق.

- تألّقت النجمة جيما تشان بثوب باللون الوردي الفاتح ذات كتف واحدة تميّز بالكشاكش المكسّرة وحمل توقيع دار Oscar de la Renta.

- بدت النجمة ميشال يو في منتهى الأناقة بثوب طويل من دار Elie Saab تزيّن بالتطريز في القسم الأعلى منه وبالريش في أسفله.