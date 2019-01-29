طريق الحرير تحمل أناقة الشرق إلى باريس

"ذكريات من طريق الحرير" هو العنوان الذي اختارته دار Azzi and Osta لمجموعة أزيائها الراقية الخاصة بربيع وصيف 2019، التي قدّمتها مؤخراً خلال أسبوع #باريس للموضة.

استوحيت هذه المجموعة مما كان يُعرف بطريق الحرير أي شبكة الطرق القديمة التي كانت تصل ما بين الشرق والغرب وتؤمّن تبادل الحرير، والسلع، والثقافات.

وقد صرّح مصمما الدار في هذا المجال: "لطالما أدهشتنا فكرة أن الحرير الفاخر كان ينقل من آخر أصقاع الأرض ليصل إلى البلاطات الملكيّة في أوروبا. وكان مصدر الحرير وفن صناعته من الأسرار المحاطة بكتمان شديد، وهذا مشابه نوعاً ما للتصاميم المترفة حيث أن المهارة الحرفيّة لدار الأزياء والرحلة التي تخوض غمارها كل قطعة يتمّ تصميمها تحاطان بكتمان شديد أيضاً".

شكّلت الثنيات لمسة مميّزة بخصوصيتها اعتمدتها دار Azzi and Osta في هذه المجموعة. وقد لفتنا اختلاط عدة تفاصيل بشكل متناسق في الإطلالة الواحدة، حيث تناغمت القصّات، والكسرات، مع التطريزات في توليفة لافتة بأناقتها ذات الطابع العصري.

الأقمشة الأساسية التي استعان بها المصممان كانت ساتان الحرير، الأورغنزا، ساتان دوشيس، والغازار. وهي عكست ببساطة نقاء كثبان الصحراء وأفق البحار. أما التدرجات اللونية المستعملة فعكست ألوان السماء من الغسق حتى الفجر في لوحة دخلت عليها لمسات الأخضر المائي، الأزرق اللازوردي، أبيض الياسمين، الزهري الباهت، الليلكي، وأزرق الشفق.

وقد ضمّت هذه المجموعة إطلالتين للعرائس تميّز إحداهما بكاب مطرّز يدوياً استغرق تصنيعه 120 ساعة من العمل لعشرين حرفيّ شاركوا في تنفيذه. تعرّفوا فيما يلي على بعض إطلالات مجموعة Azzi and Osta من الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين.