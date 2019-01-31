35 قطعة بتوقيع هاني البحيري في أسبوع الأزياء الباريسي

ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي للهوت كوتير وفي إطار Oriental Fashion Week قدم مصمم الأزياء المصري، هاني البحيري، المجموعة الجديدة لربيع وصيف هذا العام، مجموعة أراد مصممها التذكير بالحياكة اليدوية في عالم الأزياء وساعات العمل الطويلة التي يحتاج المصمم لحياكة قطعة راقية.

35 قطعة قدمت على منصة العرض تجمع بين التصماميم المصرية التي يحيكها البحيري لنجوم السينما العربية، كالفساتين الذهبية والعنابية اللون إضافة إلى الأزرق الفاتح الذي شوهد في بعض الأطقم.

كما استخدم البحيري الريش والشيفون والدنتيل في حياكة أقمشة المجموعة أما الإكسسوارات فاقتصرت على الأقراط البراقة والقلادات.