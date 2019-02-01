أول مجموعة أزياء رجالية لدار Rochas الفرنسية

قدم مصمم الأزياء الإيطالي فريديريكو كورادي مجموعته الأولى لدار Rochas ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الرجالي في #باريس لخريف وشتاء 2019 – 2020.

وعكست المجموعة شخصية فناني باريس من رسامين ومؤرخين، وما كانوا يرتدون في الماضي، تجسد ذلك في قطع أحادية اللون، بعيدة كل البعد عن صرعات الأزياء الشبابية، وكأن مصممها أراد أن يذكر بالحياكة الراقية ببساطتها وفخامة أقمشتها.

وشكلت المعاطف والطويلة والسراويل عالية الخصر جزءا من المجموعة، أما الحقائب الشبابية والقبعات الشتوية فتناسقت مع السترات والكنزات كنوع من الإكسسوار، إضافة إلى الأحذية الجلدية اللامعة الراقية.