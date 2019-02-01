معرض كريستيان ديور.. "مصمم الأحلام" ينتظر زوّار لندن

يفتتح متحف فيكتوريا وألبرت في لندن أبوابه لاستقبال أهم معارض دار #Dior على الإطلاق، والذي سيمتد حتى 14 تموز/يوليو المقبل. يجمع هذا المعرض أكثر من 500 قطعة تحمل توقيع Dior، من بينها 200 تصميم نادر يعود إلى مجموعات الخياطة الراقية بالإضافة إلى أكسسوارات، وعطور، وأفلام، وصور، ومقتنيات شخصيّة للسيد ديور.

يحمل هذا المعرض عنوان "كريستيان ديور: مصمم الأحلام". وهو يختصر مسيرة الدار منذ بداياتها في العام 1947 وحتى اليوم. ومن أبرز القطع التي يتضمّنها ثوب صممه السيد ديور في العام 1951 للأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيت في عيد ميلادها الـ21.

يرسم هذا المعرض صورة مفصلة عن إرث دار Dior انطلاقاً من مؤسسها كريستيان ديور ومروراً بجميع المصممين الذين تعاقبوا على إدارتها كإيف سان لوران، ومارك بوهان، وجيانفرنكو فيري، وجون غاليانو، وراف سيمونز وصولاً إلى ماريا غرازيا كيوري التي تشغل حالياً مركز المديرة الإبداعية في الدار.

يستعيد هذا المعرض جزءاً مما تم تقديمه في العام 2017 خلال العرض الباريسي "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" الذي أقيم بمتحف الفنون الجميلة في العاصمة الفرنسية. أما اختيار لندن لتكون مركزاً له فيعود إلى حب مؤسس الدار لهذه المدينة التي زارها للمرة الأولى عندما كان في الـ21 من عمره لتحسين لغته الإنجليزية. وعاد ليزورها مرات عدة في حياته بعد أن وقع في حبّ الثقافة البريطانية.

إذا كنتم تخططون لزيارة مدينة الضباب لندن في النصف الأول من هذا العام فلا تترددوا في زيارة هذا المعرض الذين يجمع بين الثقافة والأناقة في جوّ مفعم بالجمال والترف.