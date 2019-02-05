بالصور.. أزياء من وحي "نجمة أوريون"

"أوريون" هي كوكبة نجوم ذات بريق لافت تظهر بالعين المجرّدة في أمسيات الصيف الصافية، وهي أيضاً الاسم الذي اختاره المصمم زياد نكد لمجموعة أزيائه الراقية لربيع وصيف 2019 التي قدّمها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

من نجمات "أوريون" وكواكبها استلهم نكد مجموعة من الإطلالات تليق بأرقى المناسبات.

تألّفت المجموعة من أثواب طويلة تميّزت بقصّاتها الانسيابية والقريبة من الجسم، وقد نفّذها بخامات التول والموسلين، وبألوان الليالي الصيفيّة من الغروب حتى الفجر.

وتزيّنت هذه الأزياء بتطريزات جاءت انعكاساً لحركة الكواكب، وأشكال النجوم ، وهندسة الفلك. وقد تمّ تنفيذها بحرفيّة عالية في تزاوج بين الخيال وبريق الماس ما جعلها تلاقي استحسان نقّاد الموضة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأحجار البرّاقة، الكشاكش، والريش شكّلت لمسات مترفة دخلت على الأزياء بأسلوب عصري وحوّلتها إلى قطع فنيّة راقية تتوهج ببريق الفضة والذهب. أما عروس زياد نكد فاختارت إطلالة ملوكية تلوّنت بالأبيض الناصع وتزيّنت بالأحجار الكريمة المتلألئة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2019 فيما يلي.