هذه أفضل الزيوت التي تعتني بالبشرة وفق نوعها

تشكّل #الزيوت_النباتية وسيلة فعّالة للعناية بالبشرة ومساعدتها في مواجهة الاعتداءات الخارجية خلال فصل الشتاء. ولكن يعدّد أنواع الزيوت تجعل الاختيار فيما بينها صعباً، تعرّفوا فيما يلي على أبرز فوائدها وكيفية اختيار ما يناسب بشراتكنّ منها.

- فوائدها:

تتميّز الزيوت النباتية بكونها طبيعيّة إذ يتمّ استخراجها عادةً من بذور النباتات. وهي تتناسب مع طبيعة البشرة، كونها تحتوي على مواد دهنيّة تغذّي الغشاء الدهني-المائي الذي يغطّي الجلد وتُخفّف من تبخّر الماء عن سطحها في الأجواء المناخية القاسية.

تتميز الزيوت بغناها بالحوامض الدهنية الأساسية التي تُعيد للبشرة ليونتها كما أنها غنيّة بالفيتامين E المضاد للأكسدة مما يجعلها تساعد على محاربة التجاعيد وشيخوخة البشرة.

- كيفية اختيارها:

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باختيار زيوت العناية بما يتناسب مع نوع البشرة:

• #البشرة_المختلطة : تناسبها زيوت البندق، ألجوجوبا، الأرغان، بذور العنب، الماكاداميا، والأفوكادو.

• #البشرات_الدهنية والمعرضة للإصابة بحب الشباب: تناسبها زيوت الحبة السوداء، بذور العنب، الأفوكادو، اللوز، الجوجوبا، والأرغان. وتجدر الإشارة إلى أن استعمال الزيوت المناسبة على البشرات الدهنية يساعد على تنظيم إفرازاتها انطلاقا من مبدأ أن هذه الزيوت تؤمّن للبشرة الغشاء الدهني الذي تحتاجه وهي لم تعد بحاجة إلى أن تفرزه بنفسها.

• #البشرات_الحساسة والجافة: تناسبها زيوت بذور المشمش، واللوز، والجوجوبا، والكلندولا، والأرنيكا، والأفوكادو، والقنب، ولسان الثور، والجزر، والكالوفيل.

- كيفية استعمالها:

يمكن استعمال هذه الزيوت في المجال التجميلي بأساليب متعددة:

• لإزالة الماكياج: دلّكوا بضع نقاط من الزيت النباتي على البشرة للتخلص من الشوائب وآثار الماكياج المتراكمة على سطحها. استعينوا بزيت الأفوكادو لإزالة الماكياج عن محيط العينين، فهو مناسب لرقّة البشرة وحساسيتها في هذه المنطقة.

• كمكمّل للكريم اليومي: تحتاج البشرة في فصل الشتاء إلى عناية إضافية. طبقوا بضع نقاط من الزيت النباتي إلى كريم النهار أو الليل لزيادة خصائصه المغذّية، كما يمكن تطبيق الزيت بعد الكريم على المناطق الأكثر جفافاً من الوجه.

• للمسة من الإشراق: لإضفاء الإشراق على الوجنتين، طبّقوا القليل من الزيت النباتي على أعلى الوجنتين مما يساعد في التقاط الضوء وتركيزه على هذه المنطقة.

• كعلاج ليلي: دلّكوا الزيت على بشرة نظيفة قبل النوم.

- 5 زيوت أساسية مفيدة لعلاج حب الشباب:

تتمتع الزيوت الأساسية بفوائد متنوّعة في مجال حل مشاكل البشرة ومنها مشكلة حبّ الشباب التي يمكن علاجها بواسطة الزيوت التالية:

• زيت الهيليكريس الإيطالي الأساسي: يعمل على تنقية البثور الملتهبة، فيخفّف من الألم الذي تسبّبه ومن جفاف البشرة في هذه المنطقة.

• زيت الكينا الحامض الأساسي: يساعد على تهدئة الالتهابات التي يسبّبها حب الجفاف كما يخفّف الاحمرار والألم المصاحب للبثور. يساهم هذا الزيت أيضاً في الحدّ من انتشار البكتيريا على البشرة ما يؤمّن وقاية من تكاثر حب الشباب.

• زيت اللافندر الأساسي: عندما تتحوّل البثور الناتجة عن حب الشباب إلى جروح، طبّقوا عليها القليل من زيت اللافندر المساعد على التئام الندبات. وهو يساهم أيضاً في تعزيز آليّة تجدّد الخلايا.

• زيت شجرة الشاي: يتميّز هذا الزيت بفوائده المتعددة بالنسبة للبشرات المعرّضة للإصابة بحب الشباب، فهو يخفّف من البثور الدهنيّة وينقّي البشرة.

• زيت الجوجوبا النباتي: يشكّل هذا الزيت حلاً عجائبياً لمشاكل البشرة الدهنية، فهو يحميها وينظّم إفرازاتها الدهنيّة التي تُعتبر مسؤولة مباشرة عن ظهور حب الشباب. يتميّز زيت الجوجوبا بصيغته الرقيقة وغير الدهنية مما يجعل البشرة تتشربها بسرعة.