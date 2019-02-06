هل يبرع جاستين بيبر بعالم الموضة كما برع في الموسيقى؟

يبدو أن نجم البوب الكندي #جاستين_بيبر قرر دخول مجال الموضة مؤخراً. فبعد مشاركته في العام 2017 بتصميم مجموعة من القمصان البيضاء بالتعاون مع علامة Hanes والمصممة كارلا ويلش، نراه اليوم يُطلق علامته الخاصة من الأزياء الشبابية التي تحمل اسم Drew House. وهو يحذو في هذا المجال حذو العديد من نجوم الفن في العالم، أمثال النجم الأميركي كاني ويست الذي أطلق علامة أزياء تحمل اسم Meezy والنجمة ريتا أورا التي تعاونت مؤخراً مع دار Giuseppe Zanotti.

اختار جاستين بيبر لتصاميمه طراز أناقة الشارع المعروف باسم Streetwear، والذي يعتمد على الجمع في الإطلالة الواحدة بين قطع فاخرة وأزياء رياضية. وهي تلقى رواجاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن بعض قطع هذه المجموعة نفدت بعد أيام قليلة فقط على إصدارها.

تمّ إطلاق أول مجموعات المغني الكندي في مجال الموضة على موقع إنستغرام. وقد رأينا جاستين بيبر بنفسه يرتدي عدة قطع منها، وهو استوحى طرازها من موضة تسعينيّات القرن الماضي وأطلق عليها اسم Drew تيمناً باسمه الثاني واسم إحدى أيقونات الموضة في عصرنا الحالي النجمة درو باريمور.

تميّزت هذه المجموعة بطغيان تدرجات البيج، والأصفر، والخردلي عليها. وتضمّنت العديد من القطع النسائية والرجالية التي تميّزت بقصاتها الواسعة، وخاماتها الناعمة، ورسمة الوجه الضاحك التي زيّنتها. أما أسعارها فتتراوح بين 48 و148 دولارا، مما يجعلها في متناول جيل الشباب الذين يشكّلون جمهور جاستين بيبر في مجال الموسيقى والموضة على السواء.