عميدة الموضة تبلغ الـ97 وتوقع عقدا مع أشهر وكالة عالمية

يُطلقون عليها لقب "عميدة الموضة"، إنها آيرس أبفل سيدة الأعمال ومصممة الديكور والأزياء الأميركية البالغة من العمر 97 عاماً، والتي وقّعت مؤخراً عقد عمل مع وكالة IMG الشهيرة لعرض الأزياء التي تتعاون مع عارضات عالميات أمثال: كايا جيربر، كارلي كلوس، جوان سمولز، كايت موس، كريسي تايغن، والأختين جيجي وبيللا حديد.

بدأت آيرس مشوارها كمصممة ديكور وأسست شركة لصناعة الأنسجة مما فتح أمامها المجال للمشاركة بمشاريع عديدة. وهي اهتمت بتنفيذ مشاريع ديكور للبيت الأبيض خلال عهد تسعة رؤساء أميركيين هم: ترومان، أيزنهاور، كيندي، جونسون، نيكسون، فورد، كارتر، ريغن، وكلينتون.

تُعتبر آيرس رمزاً في عالم الموضة وأكبر عارضة أزياء في العالم. وهي نالت شهرة كبيرة في هذا المجال منذ العام 2005 بعد معرض لها في متحف ميتروبوليتان في نيويورك ضمّ مجموعة من أزيائها وأكسسواراتها. طرازها في الأناقة يُعرف بالألوان القوية والطبعات المزركشة والأكسسوارات الكبيرة.

في عامها التسعين، أصبحت آيرس أستاذة زائرة في جامعة تكساس تحاضر حول أساليب الموضة. وفي 2013 ظهر اسمها في قائمة أفضل "الفاشينيساز" العالميات في صحيفة الغارديان البريطانية. وهي حصلت على عدة جوائز عالمية في عالم الموضة، كما تمّ تنفيذ عدة أفلام وثائقيّة عن حياتها وأعمالها. وفي العام 2018 قامت شركة "ماتيل" المصنّعة لدمية "باربي" بتنفيذ دمية على صورة آيرس لتصبح أكبر امرأة في العالم تُصنع لها دمية "باربي".

عن سرّ نشاطها ومثابرتها في مجال عملها تقول آيرس: "لا أؤمن أن التقدّم في العمر يجب أن يدفعني للتوقف عن العمل. التقاعد بالنسبة إليّ أسوأ من الموت...فأنا أحب ما أقوم به وأستمتع بلقاء أشخاص جدد والمشاركة بمشاريع جديدة".

وسبق لآيرس أن شاركت بحملات ترويجيّة لأسماء مهمة في مجال الموضة والجمال أمثال: Kate Spade، وMac Cosmetics، وAlexis Bittar، وAigner. كما أنها ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها أكثر من 1,2 متابع على موقع إنستغرام.